Votre question sexo – «Ma partenaire n’a pas autant envie de sexe que moi» L’expert, Nicolas Leuba, psychologue, psychothérapeute FSP, thérapeute du couple et spécialiste en sexologie SSS, vous répond. Nicolas Leuba

Image d’illustration Getty Images

«Ma partenaire n’a pas autant envie de sexe que moi. Chaque refus génère un sentiment de rejet en moi et cela devient de plus en plus difficile.» – Charles, 42 ans

Réponse:

Je comprends bien votre ressenti car j’entends nombre de patients et patientes exprimer des vécus similaires au vôtre. La sexualité a différentes fonctions, dont l’établissement de liens affectifs et de connexion émotionnelle. Pour certaines personnes, le sentiment d’attachement est moins stable et fiable que pour d’autres. Lorsque notre système d’attachement est dit «insécure», les réactions habituelles peuvent être soit évitantes, soit ambivalentes.