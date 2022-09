Depuis vingt-deux ans que j’ai le privilège de travailler près du lac, je fréquente avec régularité la Poissonnerie du Pêcheur, située route du Simplon, à Paudex. La boutique est modestement aménagée au rez-de-chaussée d’un petit immeuble jaune de trois étages, à côté d’un salon de coiffure.

On y trouve une chambre froide, un endroit où préparer le poisson et un petit espace dédié à la clientèle. À l’exception de quelques citrons et de bouteilles de vin de la commune, on y achète exclusivement le produit de la pêche réalisée depuis le port de Paudex: des perches en premier lieu, de la féra, parfois des ombles chevaliers.

«Sur les 600’000 entreprises recensées en Suisse, 540’000 comptent entre un et dix collaborateurs.»

La Poissonnerie du Pêcheur a définitivement baissé son rideau le 15 septembre passé, après quarante-deux ans d’existence. La raison en est simple: son unique fournisseur, le pêcheur donc, qui est aussi le mari de la poissonnière, a décidé de cesser son activité. Il est vrai qu’il est âgé de 83 ans. Les filets se font de plus en plus lourds et difficiles à remonter, il n’est plus tout simple de conserver son équilibre sur la barque.

Le magasin était ouvert chaque jour de la semaine en matinée, sauf durant quelques semaines du mois de mai, lorsque la pêche est interdite pendant la période de fraie. Il arrivait parfois qu’un petit panneau indique une fermeture exceptionnelle pour cause de défaut de marchandise: les activités halieutiques ne procurent pas systématiquement des résultats miraculeux.

Lorsque la pêche était bonne, il fallait requérir de l’aide pour lever les filets et préparer la marchandise. Brigitte s’en venait alors apporter l’appui qu’il fallait, sur un simple coup de téléphone. La collaboration s’est achevée là aussi, après dix-huit ans de service et autant d’éclats de rire.

Une respectable longévité

Tout cela est à la fois extraordinaire et très banal. Il est bien sûr exceptionnel, même pour un patron ou un indépendant, de cesser si tard son activité professionnelle. On dira que tout le monde ne fait pas de sa passion son métier ni ne l’exerce sur le plus beau lac du monde, il n’empêche qu’une telle longévité inspire un profond respect, pour la poissonnière dont on ne connaît pas l’âge comme pour le pêcheur.

Le reste décrit des bribes de la vie de ces 540’000 microentreprises recensées en Suisse, celles qui rassemblent moins de dix collaborateurs. Se pencherait-on sur ce qui s’y passe que l’on découvrirait d’innombrables morceaux de la vie et des affaires: les aléas rencontrés avec tel fournisseur, les questions autour d’un contrat de bail, l’engagement d’un collaborateur (même sur appel, au risque de briser le cœur de quelques syndicalistes), une clientèle incertaine et pas toujours commode, les difficultés à organiser une reprise de l’exploitation. Bref, la vie des petits patrons de notre pays.

Je souhaite une très belle retraite à M. et Mme Lavanchy.

Christophe Reymond Afficher plus Directeur du Centre Patronal

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.