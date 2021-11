Aventure en solitaire – «Ma préoccupation première était de trouver de l’herbe pour mes chevaux» La Grandsonnoise Manisha Berger a sillonné pendant douze mois les routes d’Europe avec son hongre, sa jument et son chien. Frédéric Ravussin

Manisha Berger a sillonné l’Europe pendant plus de douze mois avec «Tao», «Haku» et «Yamea». CHRISTIAN BRUN

Manisha Berger nous attend sur la terrasse de sa petite maison grandsonnoise qui domine le lac de Neuchâtel en cette matinée grise de novembre. Haku, le berger blanc suisse, gambade autour d’elle, alors que Tao – un hongre de 11 ans – et Yamea – une jument de 22 ans – broutent paisiblement dans le champ d’à côté. Le repos du guerrier après des mois passés à sillonner les routes d’Europe? Le 20 septembre 2020, cette «caravane silencieuse» quittait le Nord vaudois. Elle ne le retrouvera que douze mois et demi plus tard, après avoir arpenté les chemins d’Italie, de Slovénie, de Croatie, de Bosnie, du Monténégro, d’Albanie, du Kosovo, de Serbie et d’Autriche. Interview.