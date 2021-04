Interview de Jean Ziegler – «Ma révolte remonte à l’enfance» À 86 ans, l’ancien conseiller national garde l’indignation chevillée au corps. Son livre sur Lesbos dénonce la politique de l’Europe envers les migrants. Il revient sur une vie marquée par l’engagement et la foi. Sophie Davaris

Jean Ziegler, ancien conseiller national et professeur de sociologie de l’Université de Genève. LAURENT GUIRAUD

Il est l’un des Suisses les plus connus au monde. Ses colères contre «l’oligarchie bancaire» et la sous-alimentation lui ont valu une renommée internationale, quitte à être pris «pour un fou» dans son pays, poursuivi en justice – «9 procès, que j’ai tous perdus et qui m’ont ruiné». Mais à 86 ans, l’ancien conseiller national, professeur de sociologie de l’Université de Genève, ne désarme pas. Il actualise en poche son livre «Lesbos, la honte de l’Europe» (Seuil), où il dénonce «la politique de terreur» menée envers les réfugiés. Jean Ziegler revient sur une vie d’engagement passionné.