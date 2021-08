Vainqueurs de l’Eurovision – Måneskin, des Italiens champions d’Europe En mai dernier, ils remportaient l’Eurovision avec une chanson en italien. Rencontre avec ces quatre Romains qui ont donné des couleurs nouvelles aux charts européens. Yann Zitouni

Le groupe italien Måneskin, avec, de g. à dr., le batteur, Ethan Torchio, la bassiste Victoria De Angelis, le chanteur Damiano David et le guitariste Thomas Raggi. Getty Images

Ça se prononce Moneskine. C’est du danois et ça signifie «clair de lune». Victoria de Angelis, bassiste du groupe et à moitié Danoise, a proposé ce nom à ses camarades il y a cinq ans, sans vraiment y croire elle-même. Les trois autres ont immédiatement compris la force de ce mot qui n’évoque rien de précis (à moins d’être Danois) et qui n’impose aucun a priori.

Aujourd’hui, Måneskin n’a plus besoin de se présenter: c’est le groupe qui a remporté le concours de l’Eurovision à l’issue d’une soirée construite comme un thriller. Alors que ces quatre Italiens se préparent à une médaille de consolation, dans les dernières minutes de l’événement, le vote du public leur permet de passer devant la Française Barbara Pravi et le Suisse Gjon’s Tears.