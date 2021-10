CONCOURS | 20 x 2 billets à gagner – Machine de Cirque – La Galerie Le vendredi 19 novembre 2021 à 20h au Théâtre de Beausobre à Morges.

Machine de Cirque – La Galerie Loup-William Théberge

Cirque contemporain

Les musées vous semblent parfois un peu trop guindés? Jetez-y une touche de cirque et vous ne les verrez plus jamais du même œil! Sept acrobates disjonctés et une musicienne électrisante s’emparent d’une exposition monochrome. Dans un élan créatif, ils la transforment en une explosion de couleurs. Se moquant joyeusement des conventions, ces personnages aussi loufoques que touchants explorent avec avidité l’envers du décor.

