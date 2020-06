Appel du 18 juin 1940 – Macron célèbre de Gaulle à Londres, berceau de la France libre Le président français a rendu hommage au mythe français, 80 ans après son appel à la résistance. Un discours méconnu des Britanniques. Tristan de Bourbon Londres

Devant l’ancien quartier général de la France libre à Londres, le président français Emmanuel Macron, le prince Charles et son épouse Camilla vont déposer une gerbe devant la statue du général de Gaulle, 80 ans après son appel du 18 Juin 1940. Jonathan Brady - WPA Pool/Getty Images

Les trombes d’eau se sont arrêtées net et un grand soleil a brillé sur Londres. C’est par ce temps typiquement britannique que le président français Emmanuel Macron a rendu hommage à Charles de Gaulle et son appel du 18 Juin 1940. Au son d’une fanfare militaire, en compagnie du prince Charles, de son épouse Camilla et du maire de Londres, Sadiq Khan, il a déposé des fleurs au pied de la statue du général, érigée devant le 4 Carlton Gardens, l’ancien quartier général de la France libre.