Éditorial - Macron et la «peuchère» Marseille

C’était le 10 avril 2002. En pleine campagne présidentielle, Jacques Chirac venait présenter aux élus locaux son plan de «décentralisation». Ce n’était ni le premier, ni le dernier. En gros, la mission serait donnée à son futur premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, d’enfin redonner un peu d’autonomie et de capacité d’action aux régions et aux villes. Dans un pays où les centralisateurs jacobins avaient toujours gagné sur les fédéralistes girondins, il y avait le bruit et l’odeur d’une révolution. Qui n’a pas accouché de grand-chose d’autre qu’un concept de «République décentralisée».

Dans les faits, on peut faire tous les redécoupages et rebaptisations de coins de pays que l’on veut et changer leurs statuts, le nerf de la guerre reste l’argent, donc les moyens. «Les assassins de la décentralisation, plaidait récemment un élu girondin, sont tous les hommes politiques qui sont passés par Bercy: Dominique Strauss-Kahn, Nicolas Sarkozy, Christine Lagarde et Emmanuel Macron.» Tous ces ministres des finances successifs qui ont «tué» la fiscalité locale, seule possibilité pour les édiles des territoires de fonctionner avec une certaine marge de manœuvre. S’y ajoute le pouvoir que certains jugent démesurés des préfets départementaux nommés par… Paris.

Emmanuel Macron – l’ancien grand argentier donc – s’en est allé à Marseille ces derniers jours tenter de réparer les dégâts qui s’accumulent dans la seconde ville de France. Car si la façade de la capitale provençale est populaire, lumineuse, authentique, parachevée par l’incroyable rénovation d’une partie de son front de mer en 2013 lorsqu’elle fut capitale européenne de la culture, son arrière-cour est moins reluisante.

La cité phocéenne souffre de mille maux, qui vont d’immeubles vétustes qui s’effondrent aux écoles et hôpitaux délabrés, en passant par le deal et les règlements de comptes dans des quartiers nord enclavés, la faute, notamment, à une ville totalement sous-dotée en transports publics. S’y ajoute une dette de 1,5 milliard d’euros qui implique des remboursements de l’ordre de 200 millions par an et une capacité d’investissement, selon France 3, identique à celle d’Allauch, 21'500 habitants.

Aux décennies Gaston Deferre et Jean-Claude Gaudin, avec leur lot de clientélisme, succède une précampagne présidentielle. Et on n’est pas sûr que sorte de la cuisse du Jupitérien – incarnation absolue du pouvoir exécutif centralisateur – une véritable envie de partager le pouvoir. Au pays du savon, glisser quelques promesses de piécettes aux «pauvres» manants provinciaux suffira pour l’instant. Au suivant.

