Un anniversaire pour rien? Après des mois de flottement, Emmanuel Macron et Olaf Scholz sont mis au défi de relancer le tandem franco-allemand dimanche à Paris, pour le 60ème anniversaire du Traité de réconciliation entre les deux pays.

Les festivités s’annoncent assez formelles avec une cérémonie à la Sorbonne le matin suivie d’un conseil des ministres franco-allemand à l’Élysée, celui-là même qui avait été reporté fin octobre sur fond de dissensions bilatérales.

Paris et Berlin se refusent toutefois à dramatiser la «crise» au sein d’un couple si souvent vanté comme un modèle de réconciliation et d’impulsion pour la construction européenne. «Les ministres français parlent tout le temps avec leurs homologues allemands. Il n’y a rien de vraiment clivant, désolé, c’est une histoire heureuse», assure la ministre française des Affaires européennes, Laurence Boone.

«Comme toujours, c’est à partir de positions divergentes que la volonté politique franco-allemande permet d’avancer» Maurice Gourdault-Montagne, conseiller diplomatique de Jacques Chirac et ex-ambassadeur de France à Berlin

Les discours iront-ils dimanche au-delà du symbole et de la solennité inhérents à ce type d’événement? «On ne veut pas annoncer des choses dans tous les sens mais des choses solides», esquisse la ministre, sans se prononcer plus avant. «La jeunesse sera au cœur de cette journée de partage, c’est avec elle que se prépare l’avenir», promet la présidente de l’Assemblée nationale, Yaëlle Braun-Pivet, qui prendra aussi la parole avec son homologue Bärbel Bas.

Incompréhension

Sur le prix du gaz, le nucléaire, le Système de combat aérien futur (SCAF) ou la défense antimissile européenne – pour laquelle Berlin prône une solution concurrente de celle de Paris – les contentieux se sont accumulés depuis qu’Olaf Scholz a succédé à Angela Merkel en décembre 2021.

Le 1er décembre dernier, le français Dassault Aviation a certes confirmé des avancées sur le SCAF mais les inconnues restent nombreuses sur l’avenir de ce projet aussi ambitieux que coûteux, où les industriels des deux pays se mesurent en permanence. Plus diffus, un parfum d’incompréhension flotte entre l’Élysée et la chancellerie, chacun s’agaçant des initiatives prises par l’autre sans consultation préalable.

Dernier incident en date, Emmanuel Macron a annoncé la livraison de chars de combat légers à l’Ukraine le 4 janvier, sans crier gare, conduisant Berlin et Washington à sortir du bois avec la même annonce le lendemain. «Pourquoi le président français s’est-il précipité?» s’irrite Lars Klingbeil, le chef du parti social-démocrate (SPD) du chancelier, jugeant que le signal envoyé «aurait certainement été plus fort si les trois avaient fait leur annonce en même temps».

Les deux dirigeants affichent aussi des tempéraments aux antipodes, qui compliquent cette relation particulière où les liens personnels font souvent la différence.

«Un homme froid»

«Pour les Allemands, Macron est un Français tels qu’ils les imaginent, il parle énormément, aime le verbe», relève Maurice Gourdault-Montagne, conseiller diplomatique de Jacques Chirac et ex-ambassadeur de France à Berlin. «Scholz est à première vue un homme froid, c’est comme si cela lui faisait de la peine de devoir parler, il réfléchit trois fois avant d’agir», renchérit Joachim Bitterlich, conseiller du chancelier Helmut Kohl de 1987 à 1998.

Les difficultés tiennent aussi aux intérêts en jeu pour les deux pays, dont les contradictions sont de plus en plus flagrantes depuis le début de la guerre en Ukraine. «Les problèmes structurels sont plus profonds que la relation personnelle entre le président et le chancelier», note Jacob Ross, expert à l’institut allemand DGAP.

«Les Allemands sont des Européens sincères. Ils savent bien que leur avenir est en Europe. Mais ils défendent des intérêts nationaux», notamment industriels, résume l’ancien président François Hollande. Pour un responsable de la majorité présidentielle, «Olaf Scholz est plus Germany first et son modèle économique est en train de s’écraser» avec la fin du gaz russe à bas prix et un marché chinois en berne.

Mais comme à chaque tandem franco-allemand, il faut laisser du temps au temps. «Comme toujours, c’est à partir de positions divergentes que la volonté politique franco-allemande permet d’avancer», note Maurice Gourdault-Montagne.

