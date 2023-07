Six jours d’émeutes en France – Macron humilié, Mélenchon discrédité, et Le Pen gagnante Les scènes de violences et de pillages ternissent l’image de la France et auront des conséquences politiques. Marine Le Pen a tout à y gagner. Alain Rebetez - Paris

La maison du maire de L’Haÿ-les-Roses, attaquée dans la nuit de samedi à dimanche dans une tentative d’incendie qui visait la femme du maire et leurs enfants de 5 et 7 ans. Nassim GOMRI / AFP

«Nuit plus calme, grâce à l’action résolue des forces de l’ordre». Au petit matin, dimanche, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin se félicite d’une baisse d’intensité depuis le début des émeutes, cinq jours plus tôt. Il y a pourtant eu 719 interpellations, 577 voitures et 74 bâtiments incendiés, mais c’est moins que les jours précédents.