2e tour des législatives – «Macron ne change pas, alors les Français veulent un rééquilibrage» On saura dimanche soir si Emmanuel Macron garde le contrôle de l’Assemblée nationale. Mais s’il perd la majorité absolue, on sera loin du chaos que prédisent certains. Alain Rebetez - Paris

Pour le politologue Vincent Martigny, les Français éprouvent une «très grande lassitude vis-à-vis d’une forme d’exercice du pouvoir qui s’assimile à une hyperprésidence.» Emmanuel Macron en visite à Viva Technology à Paris, le 17 juin 2022. Michel Euler/POOL/AFP

À la veille du second tour des législatives, marqué par de fortes tensions entre Macron et la Nupes de Jean-Luc Mélenchon, le politologue Vincent Martigny, professeur de science politique à l’Université de Nice et à l’École polytechnique, détaille les conséquences pour le président d’une éventuelle perte de sa majorité absolue. Il réfute en outre la notion d’extrême gauche pour la Nupes.