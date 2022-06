Diplomatie européenne – Macron relance sa campagne aux frontières de l’Ukraine En Roumanie et Moldavie, le président français se présente en garant de la sécurité de l’Union européenne et met en garde contre le risque de désordre en France. Alain Rebetez - Paris

Emmanuel Macron est arrivé mardi soir en Roumanie pour saluer les 500 soldats français qui y sont déployés depuis l’invasion russe de l’Ukraine. Constanta, 14 juin 2022. EPA/YOAN VALAT/POOL

En pleine semaine cruciale entre les deux tours des élections législatives et alors que sa majorité parlementaire est toujours incertaine, le président Macron entreprend un voyage de deux jours en Roumanie et en Moldavie. Le moment choisi peut surprendre, mais c’est sa manière de faire campagne sur un terrain où ses adversaires ne peuvent pas le suivre et où il conjugue un double intérêt, à la fois de politique internationale et de politique intérieure.