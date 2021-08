Réactions dans les pays européens – Macron reste droit dans ses bottes, mais Merkel reconnaît un échec Emmanuel Macron ne retient qu’une chose: «Notre combat était juste», alors qu’Angela Merkel estime que «tout n’a pas été aussi fructueux que prévu». Malika Nedir

Macron a déclaré: «Notre combat était juste […] La France n’a jamais eu qu’un ennemi: le terrorisme.» AFP

Le président Emmanuel Macron a brièvement pris la parole lundi soir pour évoquer le «tournant historique» de la chute de Kaboul. Soulignant qu’elle intervenait après «la décision de retrait prise successivement par le président Trump et le président Biden», il a commencé par défendre l’engagement de la France en Afghanistan, entre 2001 et 2014: «Notre combat était juste […] La France n’a jamais eu qu’un ennemi: le terrorisme.»

Il a souligné que tous les ressortissants français «qui le souhaitent» seraient évacués, sans préciser de nombre, ainsi que les Afghans qui ont travaillé pour la France, dont 800 ont déjà été évacués (familles comprises) et «quelques dizaines» doivent encore l’être. Il a également cité l’évacuation d’artistes, défenseurs des droits de l’homme ou journalistes, mais là encore, sans donner de chiffres, alors que l’Allemagne parle de son côté de 10’000 personnes. Enfin, Emmanuel Macron a annoncé des «initiatives» contre le terrorisme et sur les flux migratoires qu’il proposera avec le Royaume-Uni et l’Allemagne, mais là encore sans donner de détails.