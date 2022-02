Sommet en France – Macron veut mobiliser les États en faveur de l’océan L’événement, décidé par le président français, s’est ouvert mercredi et aura lieu jusqu’à vendredi à Brest.

Placer l’océan au cœur des préoccupations: c’est l’ambition du sommet «Un océan» qui réunit scientifiques, ONG, politiques et entrepreneurs de mercredi à vendredi à Brest, en France. L’objectif est de donner un coup d’accélérateur sur plusieurs dossiers internationaux cruciaux autour des mers.

Ce sommet, voulu par le président français Emmanuel Macron, sera le premier d’une série d’événements internationaux autour de l’océan: une réunion de l’ONU sur l’environnement à la fin février qui abordera la question d’un accord international sur le plastique, des négociations en mars à l’ONU sur un traité pour la haute mer, des COP biodiversité et climat et une conférence de l’ONU sur les océans à Lisbonne en juin.

Ateliers et forums

Mercredi et jeudi se tiendront des ateliers et des forums, en ligne et en présentiel. Vendredi, une vingtaine de chefs d’Etat et de gouvernement, se réuniront autour du président français. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel sont annoncés.

Du côté des entreprises, les dirigeants des géants européens du transport maritime par conteneurs CMA CGM, Maersk, Hapag-Lloyd et MSC sont annoncés.

«Dirigeants engagés»

«La présidence de l’Union européenne est une occasion qu’il ne fallait pas rater», explique à l’AFP Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur pour les pôles et les enjeux maritimes. «Plutôt que d’organiser un sommet européen classique, nous avons choisi de prendre un groupe de dirigeants engagés», poursuit-il.

La France espère que de nouveaux pays ratifieront l’accord du Cap, destiné à renforcer la sécurité des navires de pêche et à lutter contre la pêche illégale, pour qu’il puisse entrer en vigueur. Les ONG espèrent des annonces fortes, tout en regrettant que des questions aussi essentielles que la surpêche ne soient pas à l’ordre du jour.

Pétition pour les dauphins

Une coalition d’ONG demande des avancées sur le traité international pour mieux protéger la haute mer, au-delà des juridictions nationales, qui couvre près de la moitié du globe. «Les discussions sont retombées à un niveau très juridique. Il n’y a pas de portage politique», reconnaît Olivier Poivre d’Arvor, qui promet que le One Ocean Summit permettra de remobiliser les États. Les négociations doivent se conclure en mars.

La coalition d’ONG pour la conservation des eaux profondes s’inquiète des velléités de la France à explorer les fonds marins à plus de 4000 mètres de profondeur, mal connus mais qui contiennent des ressources minières.

L’exploration scientifique «donne les moyens de comprendre comment fonctionnent les écosystèmes», explique la spécialiste des organismes marins Françoise Gaill. «Exploiter? Évidemment non», poursuit-elle. L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a adopté un moratoire sur l’exploitation des grands fonds marins, que la France n’a pas soutenu.

Manifestations prévues

Plusieurs associations, dont France Nature Environnement (FNE), comptent par ailleurs remettre aux responsables français et européens une pétition signée par plus de 460’000 personnes contre les captures accidentelles de dauphins communs, tués dans des engins de pêche au large des côtes françaises.

Deux manifestations sont prévues vendredi à l’appel de l’association Pleine Mer, regroupant citoyens et pêcheurs artisanaux, et de Greenpeace. Des syndicats et des collectifs ont prévu de manifester de leur côté.

