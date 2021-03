Hockey sur glace – MacTavish fait marcher la concurrence L’entraîneur du Lausanne HC pourrait se passer des services de Tim Bozon, mardi soir aux Vernets face à Ge/Servette. Jérôme Reynard

Craig MacTavish veut impliquer tous ses joueurs dans le sprint final de la saison régulière. KEYSTONE

Alors que la température commence à monter dans le sprint final de la saison régulière, Craig MacTavish semble hausser le ton et son niveau d’exigence d’un cran. Après avoir laissé Robin Grossmann à la maison jeudi dernier (Langnau), l’entraîneur du Lausanne HC pourrait se passer des services de Tim Bozon, mardi à Genève, face à l’ancienne équipe de l’international français.

Un potentiel choix fort que l’Ontarien n’a pas confirmé, à la sortie d’un entraînement qui a vu l’attaquant au No 94 porter la tunique jaune réservée aux joueurs a priori surnuméraires. «Je ne vais pas vous révéler notre alignement. Mais ce que je peux vous dire, c’est que nous avons retrouvé de la profondeur avec le retour des blessés et que plusieurs éléments ne demandent qu’à prendre du grade. Si certains traversent une période plus compliquée ou ont besoin d’un peu de repos, nous effectuerons des changements. Les places ne sont pas garanties donc notre équipe.»

Douay incertain, Roth en tribune?

Le discours de Craig MacTavish prend tout son sens lorsque l’on jette un oeil à la configuration des deux prochaines semaines des Lions, qui disputeront leurs 9 dernières rencontres de la saison régulière en 13 jours (7 matches à l’extérieur). De quoi faire marcher la concurrence et pratiquer un turnover si nécessaire, donc. Le tout, dans le but d’impliquer tout le monde et d’aborder les séries éliminatoires dans les meilleures dispositions possibles, de surcroît parmi les équipes directement qualifiées pour les quarts de finale.

Il faudra pour cela accrocher le top 6 et confirmer l’éclaircie aperçue la semaine dernière. Dès mardi à Genève à l’occasion d’un derby lémanique pour lequel Floran Douay est incertain et Vladimir Roth devrait être désigné étranger surnuméraire.