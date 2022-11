Sortie cinéma – «Mad Heidi», du sang et du fromage L’héroïne se déchaîne dans cette parodie gore tournée en Suisse qui a pu naître grâce aux dons de particuliers d’ici et d’ailleurs. Nous avons participé au tournage. Marine Guillain

Fini la vie paisible dans les alpages pour Heidi (Alice Lucy). Elle prend les armes pour se libérer de la dictature mise en place par un magnat du fromage. Ça va saigner! SWISSPLOITATION FILMS

«Pour faire un film pareil, on ne reçoit pas d’aide.» Partant de ce constat, le producteur bâlois Valentin Greutert et son équipe développent un système de financement participatif. En 2017, ils tournent un clip promotionnel et lancent la campagne de crowdfunding, qui leur permet de développer le scénario de «Mad Heidi».