Swissploitation – «Mad Heidi», un pavé dans la fondue Pillant dans plusieurs sous-genres du cinéma d’exploitation, cette pochade est trop outrancière pour présenter un quelconque attrait. Pascal Gavillet

«Mad Heidi», une parodie helvète d’un goût douteux. Praesens

Dans le cinéma d’exploitation, on ne connaissait pas encore la swissploitation. Considérons que c’est chose faite avec «Mad Heidi», premier fleuron du genre qui nous est d’ailleurs présenté comme tel. Lointainement inspiré du personnage de Heidi, qu’on avait le droit de préférer sous les traits de Shirley Temple en 1937, ce produit présente une Suisse future et imaginaire, dystopique au sens strict du terme, dominée par un magnat du fromage aux méthodes ouvertement fascistes. Pour l’affronter et libérer son pays de ce joug, Heidi devra se transformer en guerrière féroce et déterminée.

Ouvertement parodique, d’une manière trop outrancière pour exercer un quelconque attrait, ce film pioche allègrement dans ce qu’on appelle globalement le cinéma d’horreur bon marché, celui des doubles programmes et des midnight movies. Cette industrie du bis, qui comporte un nombre incalculable de sous-genres, débouche ici sur un ersatz de cinéma gore, avec crânes qui explosent et viscères à l’air, sans se soucier de vraisemblance ni même de continuité. Le problème, c’est qu’à force de multiplier les emprunts et de ne pas savoir comment meubler un scénario trop bancal pour tenir la route, même dans ce registre, le film ne va absolument nulle part. Les amateurs de cinéma gore auront déjà vu mieux, plus drôle ou plus horrifique. Quant aux autres, ils éviteront de toute façon un genre réservé à ses aficionados.

D’un point de vue productionnel, on peut sans problème comprendre la démarche. Produit par le pugnace Valentin Greutert, qu’on suit depuis une quinzaine d’années avec curiosité, le film tente de créer une brèche ou plutôt de creuser un sillon dans un cinéma helvète qui, entre fictions paysannes, documentaires maîtrisés et drames contemporains artificiels, ne s’est jamais vraiment frotté à ce genre-là. Secouer la suissitude, jeter un pavé dans la fondue et importer la folie au cœur des Alpes, pourquoi pas? Mais il fallait le faire de manière moins grossière, moins écœurante que ce métrage foutraque et peu sympathique cosigné par Johannes Hartmann et Sandro Klopfstein. Décevant.

