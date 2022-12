Abo Direction du Mudac – Madame design range sa chaise sur un succès fou Chantal Prod’Hom, qui a forgé pendant plus de deux décennies la curiosité pour l’objet, s’en va sur une exposition nouvelle génération, dont tout le monde parle.

Directrice du Mudac pendant vingt-deux ans, la Lausannoise Chantal Prod’Hom se réjouit de pouvoir prendre le temps. Elle va poursuivre son mandat pour le Prix Manor, son activité dans le jury d’acquisition pour le Centre national des arts plastiques et au conseil de fondation de Vidy. Florian Cella

Une ampoule pose problème dans «A Chair and you», l’expo du Mudac dont tout le monde parle: voilà Chantal Prod’Hom sollicitée jusque dans sa pause jus de pomme et… à deux jours de quitter ses fonctions de directrice de ce Musée cantonal de design et d’arts appliqués contemporains. Après vingt-deux ans en poste, des expos dans tous les sens pour surprendre et éplucher les modes de vie comme l’ordinaire, deux déménagements et un changement de propriétaire, la directrice peine à quitter le présent. Et… se reprend pour conjuguer au passé.