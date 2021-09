Bande dessinée – Madeleine dégoupille son destin Deux auteurs narrent le témoignage d’une résistante au parcours hors du commun. Rencontre avec Dominique Bertail, dessinateur d’un album qu’on ne lâche pas. Philippe Muri

Madeleine Riffaud, héroïne d’une trilogie dont le premier tome la voit entrer dans la Résistance. Ed. Dupuis/Aire libre 2021

Sa vie ressemble à un roman. Engagée dans la résistance avant sa majorité sous le nom de code «Rainer», capturée, torturée et plusieurs fois condamnée à mort par la Gestapo, Madeleine Riffaud a frôlé la mort à de nombreuses reprises. Ce qui ne l’a pas empêchée de prendre part aux combats pour la libération de Paris, en 1944. Ni de rencontrer plus tard l’écrivain Vercors, de devenir proche de Picasso et de nouer une amitié profonde avec Paul Eluard. Poétesse reconnue, elle deviendra reporter de guerre, couvrant notamment la guerre d’Algérie et celle du Vietnam dans les maquis vietcong, alors que les Américains avaient placé un contrat sur sa tête. Cette femme déterminée a survécu à tout, avec la conviction qu’aucune cause n’est perdue, sauf si on abandonne.