Sorties cinéma – «Madres paralelas», «Les choses humaines»: quels films voir cette semaine? Le dernier Almodóvar mais aussi Charlotte Gainsbourg en famille, Paolo Sorrentino, Philippe Katherine et autres «Nouvelles Èves». Cécile Lecoultre

«Madres paralelas», devoir de mémoire

Penélope Cruz, 7 e collaboration avec Pedro Almodóvar, épaule Milena Smit, nouvelle recrue du maître dans «Madres paralelas». DR

Deux mères célibataires sympathisent à la maternité. Janis (Penélope Cruz), photographe mûrissante, a décidé d’avoir un bébé toute seule. Ana (Milena Smit), jeune fille apeurée, a été violée. Plusieurs mois passent quand elles se retrouvent, décident de vivre ensemble et même d’entamer une liaison amoureuse. Ana a perdu sa fille, décédée de mort subite du nourrisson, Janis commence à comprendre que leurs bébés ont été échangés à l’hôpital…

Des histoires de mères, le réalisateur Pedro Almodóvar en a souvent évoqué de près ou de loin. Des nourrissons mélangés par accident, la fiction en a fait un long fleuve tranquille (parsemé ici et là d’embûches). Le cinéaste espagnol y ajoute en filigrane le drame franquiste encore occulté aujourd’hui, celui des 130’000 cadavres de républicains assassinés et jetés dans quelque 2500 fosses communes à travers le pays.

L’exhumation de ces corps afin de leur assurer une sépulture digne provoque toujours le débat en Espagne. Le septième art y apporte sa pierre, pas sûr néanmoins que les aficionados d’Almodóvar y trouvent leur compte, tant la mise en scène reste loin du panache habituel du cinéaste. Même sa muse Cruz semble fatiguée par cet accouchement douloureux.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Madres paralelas» Afficher plus Réalisateur: Pedro Almodóvar

Avec Penélope Cruz, Milena Smit

Drame (Espagne, 120’)

«Les choses humaines», osez la zone grise

En zone grise, les vérités des uns et des autres s’annulent, se contredisent, s’effritent. DR/CURIOSA

Sacré par le Goncourt des lycéens, le roman de Karine Tuil «Les choses humaines», publié en 2019, percutait déjà l’ère post-MeToo. L’adaptation d’Yvan Attal garde cette pleine actualité. Un couple de bobos parisiens divorcés, lui présentateur vedette à la télévision, elle essayiste féministe en vogue, voit son fils arrêté pour viol. C’est la belle-fille de Claire, Mila, qui accuse.

Les faits restent difficiles à préciser, et le réalisateur, comme la romancière, refuse de statuer sur la valse-hésitation qui a conduit à l’irréparable. Selon Mila, Alex l’aurait obligée à lui faire une fellation sous la menace d’un couteau… qu’elle n’a jamais vu. Lui nie, plaidant que la jeune fille était consentante, qu’ils étaient éméchés, étourdis.

Dans cette «zone grise», plusieurs vérités semblent cohabiter. Les plaidoiries se succèdent, chaque partie cherche la faille, le flou demeure. Au-delà de cette justice qui ne devrait s’exercer que dans le huis clos des tribunaux, la réputation de chacun vacille sous les rumeurs, aggravée par le battage des réseaux sociaux. L’affaire se voit évidemment récupérée par les déflagrations de l’ère MeToo.

Le récit, pourtant, ne cesse de revenir au cas précis de ces êtres toujours plus brisés. Chaque parent tente de se justifier. L’une avance son idéalisation des rapports humains, la fragilité de la pratique de ces théories séduisantes. L’autre se repent d’avoir été un exemple de père volage. Tous deux s’accordent sur le fait qu’ils iraient en enfer pour sauver leur enfant. Alex reste en prison.

La mise en scène impeccable – Yvan Attal a déjà montré sa patte en matière de film judiciaire – se trouve en parfaite adéquation avec l’interprétation. La parenté des comédiens et du cinéaste, Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal étant les parents de Ben Attal, s’oublie d’ailleurs très vite, ne créant qu’une intimité professionnelle des plus remarquables. À voir en ces temps troublés où la nuance devient une curiosité.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Les choses humaines» Afficher plus Réalisateur: Yvan Attal

Avec Ben Attal, Suzanne Jouannet

Film de procès (France, 138’)

«La pièce rapportée», rouler en Rolls ou en métro

Josiane Balasko et Philippe Katerine, en mère et fils dans «La pièce rapportée». DR

Pourri gâté mais pas méchant, Paul Château Têtard, 48 ans, meurt d’envie d’être père, vœu qui comblerait sa propre génitrice. Mais quand ce fiston chéri lui ramène comme bru Ava, une jeune guichetière de métro, la douairière acariâtre et tyrannique, d’ailleurs surnommée la Reine-Mère, soupçonne la sémillante brunette d’être une aventurière cupide et colle un détective privé à ses jupons.

Ces derniers temps tandis que Josiane Balakso accumule les rôles de rombière soi-disant moderne, Philippe Katerine s’obstine à endosser les personnages les plus improbables. Ici, ils se surpassent… alors qu’Anaïs Demoustier, chouchou des bobos, s’encanaille à plaisir. Mais c’est la personnalité du réalisateur qui sauve «La pièce rapportée» de ses allures revendiquées de comédie franchouillarde sur l’ascenseur social.

Mêlant les accents tragicomiques de Tchekhov à une intrigue ciblée pour les ménagères désœuvrées, boutant la lutte de classes dans les tréfonds de l’absurde et n’oubliant pas d’y glisser des références d’époque, Antonin Peretjatko renouvelle agréablement le genre. La Rolls de Madame est avancée…

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«La pièce rapportée» Afficher plus Réalisateur: Antonin Peretjatko

Avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko

Comédie (France, 86’)

«Les nouvelles Èves», état des lieux

Sela Bieri, chanteuse d’opéra zurichoise homosexuelle, une des nouvelles Èves. DR

Histoire de boucler en beauté la commémoration des 50 ans du droit de vote des femmes en Suisse, six réalisatrices – Camille Budin, Annie Gisler, Jela Hasler, Thaïs Odermatt, Wendy Pillonel et Anna Thommen – questionnent. Où en est l’égalité de genre, que signifie être une femme aujourd’hui en Suisse et autres pistes pour des débats que les auteurs mèneront dans les salles romandes ces prochaines semaines.

Les portraits proposés, ces «nouvelles Èves», plongent dans les interrogations jaillies au quotidien d’horizons multiples. Une fille de 9 ans plaide pour des images moins stéréotypées, une chanteuse d’opéra s’inquiète du profil de ses rôles, une retraitée se demande comment boucler ses fins de mois. Mère de famille, migrante esseulée, ouvrière ou intellectuelle… les réalisatrices invitent à réfléchir sur cette féminité en butte avec le patriarcat rémanent.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Les nouvelles Èves» Afficher plus Réalisatrices: Camille Budin, Annie Gisler, Jela Hasler, Thais Odermatt, Wendy Pillonel et Anna Thommen

Documentaire (CH, 83’)

Séances en présence des auteurs: www.firsthandfilms.ch

«The Hand of God», la tragédie de la vie

Le temps des jours heureux avant que la tragédie ne s’abatte sur la famille de Paolo Sorrentino, que le réalisateur raconte dans «La main de Dieu». DR

Paolo Sorrentino ouvre son album de famille avec «La main de Dieu», à Naples, en 1986, quand Maradona inscrit un goal miraculeux. Les tableaux baignés de soleil et parfumés de pastèque s’égrènent. Le réalisateur, alors 17 ans, regardait son idole quand ses parents allaient succomber à une intoxication au monoxyde de carbone.

Le formidable comédien Toni Servillo interprète en vieux complice ce paternel trop tôt disparu dans ce film qui restera sans doute à part dans l’œuvre du flamboyant cinéaste. Procédant par ellipses pudiques là où le Napolitain a habitué à des coups d’éclat, Sorrentino met à nu l’émotion, à distance le pathos. Et Dieu sait, comme pour Maradona, comment faire pleurer les pierres. Comme jadis un Fellini avec «Amarcord», l’orphelin porte le deuil de l’innocence dans la tourmente sensuelle des corps découvrant l’amour et la colère tempétueuse des impuissances adolescentes.

«La main de Dieu», Lion d’argent à la Mostra de Venise, suit la même voie que «The Power of Dog» de Jane Campion, lui aussi Lion d’argent. Après une courte sortie en salle, le film sera visible sur Netflix, la plateforme qui l’a produit, dès le 15 décembre.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«The Hand of God» Afficher plus Réalisateur: Paolo Sorrentino

Avec Filippo Scotti, Toni Servillo

Drame (Italie, 134’)

«Pirouette et le sapin de Noël», des contes en format court

«Conte d’une nuit» de la Russe Maria Stepanova, une des quatre histoires rassemblées dans «Pirouette». OUTSIDE THE BOX

«La Reine des Neiges 2» peut se targuer d’être le dessin animé le plus vu par les mômes de cette planète, il reste encore de la place pour des productions plus modestes. Voir «Pirouette et le sapin de Noël», rassemblant quatre courts-métrages pour les tout-petits. Venues de Russie, Pologne ou Corée du Sud, ces histoires sur le thème de Noël sont illustrées avec une fraîcheur inédite qui charme par leur délicieuse candeur.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Pirouette et le sapin de Noël» Afficher plus Fables (divers, 44’)

«Zahori», la liberté au bout des steppes

Des paysages somptueux par leur immensité, qui peuvent aussi troubler par l’angoisse qu’ils provoquent. DR

En Patagonie, Mora, 13 ans, se rebelle contre l’école, assiste avec impuissance à l’écroulement des utopies de ses parents. Ceux-ci, d’origine suisse italienne, rêvaient de trouver dans ces terres arides une autonomie dégagée de la société matérialiste. L’ado se réfugie dans les méandres des steppes, va y aider un vieux mapuche à retrouver son cheval perdu. Au fond de son âme, la petite se sent des ailes de gaucho…

Présentée au Festival de Locarno, cette coproduction argentine et suisse est signée Mari Alessandrini, cinéaste argentine de 42 ans, photographe, actrice et acrobate formée à la HEAD genevoise comme réalisatrice et scénariste.

«Zahori» Afficher plus Réalisatrice: Marí Alessandrini

Avec Lara Tortosa, Santos Curapil

Docufiction (CH-Argentine, 105’)

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Petrov’s Flu», la fièvre prémonitoire

Une des visions échevelées de «La fièvre de Petrov», du Russe Kirill Serebrennikov. DR

Le réalisateur russe Kirill Serebrennikov adapte ici un classique méconnu de la littérature. Toujours retenu à résidence pour soupçon de fraudes, exactement comme en 2019 pour «Leto», le cinéaste n’a pu savourer l’ovation que lui a réservée le Festival de Cannes l’été dernier.

Fidèle au texte de son compatriote Alexei Salnikov, il «désorganise» en plans-séquences chargés d’élégance et de folie les visions d’un artiste déambulant dans un pays contaminé par une fièvre mystérieuse. Sa femme se transforme en zombie tueur la nuit, son fils et ses amis alourdissent ses terreurs cauchemardesques, tout se déglingue autour de lui pendant deux heures trente qui, comme une méchante grippe, prennent la tête et flinguent tout esprit logique.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Petrov’s Flu» Afficher plus Réalisateur: Kirill Serebrennikov

Avec Semyon Serzin, Chulpan Khamatova

Chronique (Russie, 150’)

Cécile Lecoultre, d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.