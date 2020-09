Coronavirus – Madrid se reconfine, Londres relève le niveau d’alerte Les Madrilènes sont priés de rester chez eux autant que possible. En Grande-Bretagne, les autorités s’attendent à 200 morts par jour en novembre sans «changement de cap». Les USA vont eux dépasser les 200’000 morts.

Dans le monde, la pandémie a fait au moins 961’531 morts depuis son apparition en Chine fin décembre. KEYSTONE

Près d’un million d’habitants de la région de Madrid sont depuis lundi et pour deux semaines priés «de rester chez eux la majorité du temps». Les Etats-Unis s’apprêtaient eux à franchir la barre symbolique des 200’000 morts du coronavirus.

«J’imagine qu’il fallait faire quelque chose» face à la recrudescence des cas, commente Gustavo Ojeda, 56 ans, qui rentre chez lui dans le quartier de Puente de Vallecas, l’un des quartiers pauvres du sud de Madrid visés par ces mesures. «Maintenant, est-ce que ces mesures sont les plus appropriées, ça je n’en suis pas sûr», poursuit-il.

Les quelque 850’000 personnes concernées (sur une population totale de 6,6 millions à Madrid et dans la région) ont interdiction de quitter leur quartier sauf pour des raisons bien précises: aller travailler ou étudier, se rendre chez un médecin, répondre à une convocation légale ou s’occuper de personnes dépendantes.

Mille cas pour 100’000 habitants

Les quartiers affectés par ces restrictions présentent un taux de contamination supérieur à mille cas pour 100’000 habitants sur les deux dernières semaines.

Dans le monde, la pandémie a fait au moins 961’531 morts depuis son apparition en Chine fin décembre, selon un bilan établi lundi par l’AFP. Plus de 31,1 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont au moins 21 millions ont été guéris.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé (199’513 décès). Viennent ensuite le Brésil (136’895 morts), l’Inde (87’882), le Mexique (73’493) et le Royaume-Uni (41’759).

Masque dans l’espace public à Munich

La ville allemande de Munich a annoncé qu’elle allait partiellement imposer le port du masque dans l’espace public dans le cadre de nouvelles restrictions visant à lutter contre une augmentation des infections.

Le masque sera obligatoire partout où la distanciation est impossible dans la très touristique capitale bavaroise. Par ailleurs, le droit de se réunir sera de nouveau limité, à un cercle de deux familles ou de cinq personnes sans lien de parenté, a indiqué son maire Dieter Reiter.

Cette règle s’appliquera à la fois dans l’espace privé et public, ainsi que dans les restaurants, a-t-il détaillé.

«Changer de cap»

Le Royaume-Uni a relevé lui lundi le niveau d’alerte mesurant l’évolution de l’épidémie de nouveau coronavirus, les autorités sanitaires avertissant que le pays risquait de déplorer plus de 200 morts par jour en novembre sans «changement de cap». A la veille d’une réunion de crise du gouvernement britannique, à l’issue de laquelle le Premier ministre Boris Johnson doit s’exprimer devant le Parlement, les chefs des services médicaux des quatre provinces britanniques ont relevé le niveau d’alerte à 4, contre 3 depuis juin. Cela correspond à un niveau de transmission «élevé ou augmentant de manière exponentielle».

«Le virus se propage. Nous sommes à un point de rupture», a mis en garde le ministre de la Santé Matt Hancock devant le Parlement, «Nous devons tous jouer notre rôle pour arrêter la propagation».

Pays le plus endeuillé en Europe avec près de 42’000 morts, le Royaume-Uni voit actuellement les contaminations «doubler tous les sept jours», a prévenu le conseiller scientifique du gouvernement Patrick Vallance lors d’une allocution télévisée plus tôt dans la journée. Si l’épidémie suivait cette courbe, «on arriverait à 50’000 cas par jour mi-octobre» – contre environ 6000 actuellement selon les estimations – et cela pourrait mener à «200 morts par jour ou plus mi-novembre», a-t-il poursuivi.

Soirée «PandEmmys»

Au Québec, les autorités ont annoncé qu’à partir de lundi le nombre de personnes autorisées lors de rassemblements dans les «salles louées, les lieux de culte, les événements festifs, les mariages» passe de 250 à 50 personnes.

Aux Etats-Unis, où le cap symbolique des 200’000 morts devrait être atteint lundi, les stars des séries télé ont assisté dimanche depuis leur salon à la soirée des Emmy Awards, équivalent des Oscars pour le petit écran, rebaptisés «PandEmmys» par le présentateur en raison du contexte exceptionnel lié au virus.

Les Etats-Unis enregistrent chaque jour presque un millier de décès ce qui, rapporté à la population, est le quadruple du taux de mortalité européen.

Forte hausse au Liban

La situation paraît pourtant également préoccupante en Belgique, où le nombre de cas positifs a franchi les 100’000 dimanche, en France, où plus de 10’000 nouveaux cas ont été recensés en 24 heures, ou au Liban, où le nombre de contaminations a bondi depuis l’explosion le 4 août au port de Beyrouth.

En Israël, pays reconfiné depuis vendredi, des milliers de manifestants ont été autorisés à manifester dimanche soir à Jérusalem pour réclamer le départ du Premier ministre Benjamin Netanyahu, inculpé pour corruption et accusé de mauvaise gestion de la crise sanitaire.

ATS/NXP