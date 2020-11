Élections cantonales valaisannes – Magali Di Marco, la candidate qui sort du bois L’ancienne médaillée olympique de triathlon partagera la liste du socialiste Mathias Reynard dans la course au Conseil d’État 2021. Portrait d’une candidate atypique. Julien Wicky

Ce que Magali di Marco défend, c’est d’offrir un choix qui sorte des sentiers battus et de faire en sorte que les thématiques écologiques existent durant la campagne. Sedrik Nemeth

Si on avait voulu écrire une histoire simple, on vous aurait conté celle d’une ex-championne de triathlon partie courir un marathon politique, mue par la soif de nouveaux défis, galvanisée par la gagne. Mais la nouvelle trajectoire de Magali Di Marco-Messmer est, à l’image du personnage, plus complexe à dessiner.

La médaillée de bronze aux Jeux de Sydney en 2000 se retrouvera sur la liste du socialiste Mathias Reynard pour les élections au Conseil d’État valaisan en mars prochain, sous l’étiquette Verte. Y figurera aussi sa collègue de parti haut-valaisanne, Brigitte Wolf, qui avait déjà partagé l’affiche avec le Saviésan lors de la course au Conseil des États.