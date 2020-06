Dès Fr. 7'950.- | Du 21 novembre au 4 décembre 2020 – Magie de l’automne japonais Découvrez le Japon à l’automne, lorsque la nature se pare de splendides couleurs.

Accompagné par un guide local francophone, vous traversez de superbes paysages confortablement installés dans le légendaire train à grande vitesse ou sur les charmantes routes de campagne en bus privé, de Tokyo à Osaka en passant au pied du Mont Fuji ou encore par Kyoto et via la fabuleuse île de Shikoku et sa nature sauvage.

Laissez-vous surprendre par la richesse du patrimoine culturel du pays du Soleil-Levant et vivez des expériences hors du commun. Vous admirerez des temples centenaires et le mythique Mont Fuji, vous plongerez au cœur du Japon et goûterez à sa gastronomie authentique. Ressourcez-vous dans un bain thermal et contemplez les érables rougeoyants dans un sublime jardin, autant d’expériences qui vous laisseront d’inoubliables souvenirs.

Prix par personne

Prix total du forfait par personne en chambre double : Fr. 7950.- TTC

Supplément non abonné : Fr. 400.-

Supplément individuel (en chambre simple): Fr. 1 420.- TTC

Détail des prestations Afficher plus Ce prix comprend: Les vols internationaux en classe économique avec Emirates

Les taxes d’aéroport et de sécurité- Tous les transferts en véhicule privé

Les trajets en train (selon programme)

L’hébergement pour 11 nuits en chambre double ou twin ou single, en hôtels catégorie 3*+/4* dont 2 nuits en ryokan

Tous les petits déjeuners, 11 déjeuners et 2 dîners (lors des nuits en Ryokan).

Un guide accompagnateur francophone durant tout le circuit- Toutes les visites mentionnées dans le programme avec les droits d’entrée inclus Ce prix ne comprend pas: Les assurances voyage annulation et rapatriement : nous consulter

Toutes les boissons

Le déjeuner du jour 13 et tous les dîners (sauf les jours 6 et 11)

Les dépenses personnelles & pourboires

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter:

Michèle Paoli

Téléphone: 079 435 12 35

E-mail: michele.paoli@tamedia.ch