Football – Magnin: «La clé, ce sont les joueurs qui seront sur le terrain» Le Lausanne-Sport a trois matches pour valider son billet pour la Super League. Avec un premier rendez-vous ce vendredi à Thoune, une équipe qui lui pose généralement des problèmes. Florian Paccaud

Ludovic Magnin a confiance en ses troupes, notamment son attaquant Brighton Labeau (à gauche), pour la dernière ligne droite du championnat. Keyston

Lausanne-Sport entame vendredi son sprint final. Le favori à la promotion joue sa saison lors des trois prochaines rencontres, ce vendredi à Thoune (20h15), mardi prochain contre Wil et le samedi suivant à Aarau. Trois finales. «On est conscient qu’on a trois grands matches devant nous, annonce Ludovic Magnin. Il faudra montrer le même caractère que contre Xamax», où le LS était allé chercher la victoire (2-1), même s’il a été réduit à 10 dès la 24e minute (expulsion de Chris Kablan).

Actuel 2e de Challenge League, Lausanne compte 3 points d’avance sur Wil et Stade Lausanne Ouchy ainsi que 4 sur Aarau (5e). Le pensionnaire de la Tuilière est pour le moment virtuellement promu, puisque les deux premiers montent dans l’élite, tandis que le 3e dispute un barrage aller/retour contre la lanterne de Super League. Mais le plus dur reste à faire. «Le jour de mon arrivée, au vu de l’ampleur de la tâche, je pense que j’aurais pris ce challenge de ces trois derniers matches décisifs, indique Magnin. Surtout que j’apprécie particulièrement ces duels "tout ou rien".»

Des innovations

Premier obstacle sur le chemin de la promotion, Thoune. «C’est la seule équipe qui nous a dominés deux matches entiers, concède le coach vaudois. Mais on va y aller pour gagner.» Pour rappel, les Vaudois se sont inclinés 2-0 (le 7 septembre) et 1-3 (le 19 mars) contre les Bernois, pour un succès (2-1, le 21 octobre). «On sait ce qu’on a moins bien fait lors de nos défaites et sur le papier, c’est toujours facile à corriger. Maintenant, il faut le transporter sur le terrain. Je ne vais naturellement pas vous dire ce qu’on va faire, mais on mettra en place de nouvelles choses», annonce Magnin. Reste à savoir si cela va fonctionner, contre un adversaire qui a perdu une grande partie de ses illusions samedi dernier à Yverdon (1-0).

Mais cela ne suffira pas. Pour l’entraîneur lausannois, ce ne sont pas les aspects tactiques et techniques qui vont faire la différence dans l’Oberland. «La clé, ce sont les joueurs qui seront sur le terrain. Le match va se jouer dans la tête, à nous d’être prêts sur ce plan-là», prévient l’ancien international aux 62 sélections en plaisantant: «Malheureusement, je suis un peu trop vieux et moins en forme que par le passé pour remettre les crampons.» Est-ce que Ludovic Magnin parviendra à transmettre sa flamme et son vécu depuis son banc? «Je suis très confiant, je me réjouis de ce match à Thoune.»

«Labeau va remarquer»

Afin de contrer la nervosité qui se fait ressentir dans le camp vaudois, le Lausanne-Sport va changer quelque peu ses habitudes. «On l’a déjà fait contre Xamax, avec une préparation de match un peu différente, explique Ludovic Magnin. Je pense qu’en fin de saison, c’est important d’essayer de sortir les gars le plus possible de la routine.» Le LS va en effet devoir lâcher les chevaux offensivement dans cet emballage final.

Pour ne pas crever au poteau, il faudra marquer des buts. Or. Brigthon Labeau traverse une période compliquée en termes d’efficacité. La meilleure gâchette de Challenge League, 19 réalisations, n’a réglé la mire qu’à une seule reprise au cours des 6 derniers matches. «Les buteurs sont des gens sensibles, explique l’entraîneur. Il faut leur donner de la confiance. Je suis sûr qu’il va remarquer lors des trois derniers matches.» Le club vaudois en aura bien besoin, lui qui, malgré les prouesses du Martiniquais, ne possède que la 6e meilleure attaque du championnat.

