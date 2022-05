Le LS a choisi son nouveau coach – Magnin va relever le défi le plus délicat et grisant de sa carrière Intronisé lundi à la tête du LS, le technicien vaudois est conscient de l’ampleur de la tâche qui l’attend mais se réjouit d’être enfin de retour dans «son club de cœur». André Boschetti

Ludovic Magnin est le nouvel entraîneur du FC Lausanne-Sport keystone-sda.ch

Quelques heures seulement après une 22e défaite, en 36 matches, qui ne fait que confirmer combien cette relégation en Challenge League est logique, le Lausanne-Sport a vite voulu tourner la page de cette triste saison. Et, surtout, rassurer des supporters et des sponsors extrêmement frustrés et déçus en annonçant, ce lundi déjà, l’arrivée de Ludovic Magnin. Cela juste après avoir officialisé les départs d’Alain Casanova et de Souleymane Cissé.