Sorties livres et BD – Magritte en Sherlock, Haddock en prof et autres détournements Nadine Monfils met en bière, Albert Algoud balance des jurons didactiques et d’autres farfelus enquêtent sur les monstres féminins. Cécile Lecoultre

Nadine Monfils la plus fréquentable des vieilles dames indignes

Nadine Monfils a emballé l’éditeur français Robert Laffont avec ses enquêtes policières belges, au point d’en publier trois par an! Crédit: Mélania Avanzato MELANIE AVANZATO

Roman noir L’octogénaire Nadine Monfils défonce encore le protocole avec l’enthousiasme chaud brûlant d’une baraque à frites. Affichant plus de 80 ouvrages au compteur, elle sait comment swinguer dans n’importe quelle circonstance, même avec les chanoines les plus roués. Notamment ceux de l’abbaye de Leffe, où enquêtent Magritte et Georgette. Autant savoir que la truculente romancière ne pousse pas ses enquêteurs à passer inaperçus.

À la suite de Mémé Cornemuse et d’Elvis Cadillac, ces nouveaux détectives qualifiés d’un peu «fous», baptisés en hommage au célèbre peintre à la pipe qui n’existe pas et à sa dame, cherchent leur amie Justine qui s’est évaporée chez les bons pères.

Là-dessus, le cuisinier de la maison est assassiné – «sauvagement» comme de bon entendu. Le confessionnal se remplit de rumeurs étranges. Les indices pleuvent et pas de doute, c’est la Belgique surréaliste. Un sacré bazar pour le pur plaisir en chaire de paroissiens défroqués et de succulents calembours. CLE

Quand Albert Algoud était prof en Haute-Savoie

BD Avant de devenir une figure de la télévision aux grandes heures de Canal +, Albert Algoud a commencé sa carrière professionnelle comme professeur dans un collège de Haute-Savoie. Anticonformiste, il initie des ados qui s’en moquent de la littérature. Son credo? Tout le monde est capable de lire un livre, mais pas forcément le même.

Aux récalcitrants, il propose «La patrouille des castors», «L’appel de la forêt» ou «Quinze histoires de moto». Fan de Tintin, il transforme les jurons du capitaine Haddock en outil pédagogique. Ses méthodes ne vont pas plaire à tout le monde. Algoud finira par perdre la foi.

Plus tard, sa route va croiser celle du mythique professeur Choron, d’Antoine de Caunes et de Karl Zéro. Son destin s’en trouvera radicalement changé. Avec son inimitable style «gros nez», Florence Cestac met en images ces souvenirs irrésistibles. Plaisant. PMU

Les monstres au féminin, une vieille histoire

Bestiaire Dominique Lanni, de l’Université de Malte, et Aurore Petrilli, de la Sorbonne, avaient déjà assemblé un «Bestiaire fantastique des voyageurs», les voici plongés dans les chimères, vouivres, empouses et autres créatures mi-animales, mi-femmes.

Cette extravagance mythologique apparaît dès le paléolithique et, malgré les progrès scientifiques opérés au XIXe siècle, ne cessa d’alimenter l’imaginaire collectif. Loin d’en discuter l’existence, les auteurs s’attachent à restituer le contexte de l’apparition de ces monstres, ce qu’il enseigne sur la perception féminine, la remise en question de la virilité et la violence en général à travers les civilisations.

Voyageant dans les villes ou les forêts, aux quatre coins du globe, un ouvrage moins fantaisiste que ne le laissent suggérer les gravures d’Ada Natale. CLE

