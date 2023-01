Hockey sur glace – Maillard: «Une accumulation de choses simples peut donner du bon» Le quatrième trio du LHC a été décisif contre Langnau vendredi en proposant un jeu simple et sans fioritures. Ruben Steiger Lausanne

La ligne pilotée par Guillaume Maillard a été décisive vendredi contre Langnau. KEYSTONE

Vendredi à la Vaudoise aréna, le LHC s’est adjugé la rencontre de l’espoir contre Langnau (5-0) en délivrant une prestation solide devant ses supporters. La quatrième ligne Pedretti-Maillard-Hügli a joué un rôle inattendu en inscrivant les deux premières réussites de la rencontre, mettant ainsi les Lions sur la bonne voie. À l’heure de l’interview, Guillaume Maillard, prêté à Bienne en début de saison et auteur de son premier but de l’exercice avec Lausanne, était forcément heureux. Un peu chambré par un coéquipier aussi.

Le premier but de la rencontre, le titre de meilleur joueur et un rappel par les fans, vous avez vécu une belle soirée?

Ce but et ce moment m’ont fait plaisir. Néanmoins, c’est le groupe qui prime et je suis surtout content d’avoir pu aider l’équipe à gagner. J’ai travaillé fort pour retrouver ma place dans l’alignement. J’ai continué à faire mon maximum pour obtenir ma chance. Je savais que je l’aurais un jour ou l’autre et que j’allais tout donner le moment venu. J’ai eu l’opportunité de jouer, de montrer mes capacités et ça a fonctionné donc je vais continuer ainsi jusqu’au terme de la saison afin d’aider l’équipe.

C’est toute votre ligne qui a été en réussite malgré un petit temps de glace. Comment l’expliquez-vous ?

On a appris le jour du match qu’on allait jouer ensemble (rires). Quand les trois joueurs d’une ligne connaissent leur rôle, ça devient plus simple. On sait qu’un des trois doit aller se placer devant le but comme sur le deuxième goal (ndlr: Pedretti dévie habilement un envoi de Genazzi). Il ne faut pas non plus avoir peur d’aller dans les zones qui font mal. Michael Hügli l’a très bien fait sur la première réussite en allant gratter un puck dans le coin.

Ces buts sont l’issue de jeux simples de la part du LHC. Était-ce le plan mis en place par votre entraîneur?

Exactement, ils ne sont pas venus de gestes compliqués. Une accumulation de choses simples peut donner du bon et c’est ce qui est arrivé lors de cette partie.

On imagine que ce succès avec cinq buts marqués et un blanchissage fait du bien au LHC?

Très clairement, je pense qu’il pourra remonter le moral de toute l’équipe ainsi qu’à tous les gens présents à la patinoire. Cependant, le plus important reste de réaliser un week-end complet. On n’a fait que la moitié du travail et il va falloir qu’on assure aussi ce samedi à Langnau.

Qu’avez-vous fait de mieux ce soir que lors de vos dernières sorties?

La discipline! On n’a pris qu’une seule pénalité de toute la partie. Ensuite, on n’a rien lâché et on a travaillé fort pendant soixante minutes. Langnau est une équipe assez attentiste qui ne propose pas beaucoup de jeu donc on aurait pu tomber dans le piège et s’endormir un peu. On ne l’a pas fait car on a évolué de façon constante en faisant ce qu’on avait à faire pour s’imposer.

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.