Militants climat vs finance – Mains rouges peintes sur Credit Suisse: les juges n’ont pas le choix

Militants climat vs finance



Un jeune militant sur le banc des accusés pour avoir peint des mains rouges sur les murs de Credit Suisse, une poignée de manifestants pour le soutenir, une avocate qui plaide l’état de nécessité. Il flottait comme un air de déjà-vu au tribunal, mercredi.

Pourquoi tous les acteurs étaient-ils à nouveau réunis devant la Chambre d’appel un an et demi après une audience semblable? Parce que le Tribunal fédéral a annulé l’acquittement prononcé par ces mêmes juges de deuxième instance, estimant que l’état de nécessité (principe selon lequel un acte illicite se justifie s’il empêche la réalisation d’un dommage plus grave) ne peut être invoqué. Aucun danger imminent ne menaçait l’auteur de tags, au dire de la Haute Cour.



En d’autres termes, le Tribunal fédéral ordonne de condamner le jeune militant pour dommages à la propriété, réduisant la marge de manœuvre des juges d’appel.