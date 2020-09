Les dirigeants du foot et du hockey ont bien travaillé: avec une unité rare, ils ont convaincu le Conseil fédéral de leur faire confiance, et de réintroduire la notion de foule dans les stades. En remplissant leurs tribunes aux deux tiers, les clubs suisses (pas tous, certes) dépasseront le seuil critique des 4000spectateurs, au-dessous duquel leur existence était menacée.

Alors bien sûr, ce n’est pas encore la grande foule, le bonheur impayable de s’égosiller en bande, collés-serrés autour d’une binche ou d’un débat de comptoir. Les masques seront obligatoires, les places assises et les ravitaillements difficiles. Ce sport-là n’est pas le vrai, juste un succédané à vertus anesthésiques, une bouffée d’espoir pour «tenir le coup en attendant». Ce sport-là est à la passion ce que la poupée gonflable est à l’amour mais, avouons-le, il fera du bien à l’âme et à la compta.

Avec le même pragmatisme, les dirigeants du foot et du hockey devront maintenant travailler leur discours, et ce ne sera pas plus simple. En se portant garants du protocole sanitaire, enassumant seuls la responsabilité de leurs spectateurs, les clubs prennent unengagement fort. Ils devront, par exemple, sanctionner toute forme de congratulation physique: mais quelle entreprise au monde distribuerait des amendes à ses clients parce qu’ils sont trop contents?

C’est ainsi que, hier, in fine, l’avenir du sport suisse est passé entre les mains des supporters eux-mêmes. Tel est le défi: éveiller les consciences au but réel de cette réouverture, qui répond davantage à un besoin urgent qu’à une volonté pressante. Pour revibrer un jour, le spectateur doit simuler maintenant. Jouer le jeu de l’ardeur maîtrisée. Embrasser une cause, celle de la survivance, plutôt que le voisin.