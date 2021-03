Retour des commerces – «Maintenant, il faut que les magasins puissent rester ouverts!» Depuis lundi matin, les commerces dits «non essentiels» peuvent à nouveau accueillir leurs clients. Reportage à Vevey, à l’heure de la réouverture. Chloé Banerjee-Din

À la boutique Le coin des miss, à Vevey, Marcella Rizzello retrouve une cliente fidèle. Florian Cella

«Enfin!» Il est presque 9h30, lundi à Vevey, et Carla Crausaz et Marcella Rizzello sont prêtes pour le redémarrage. Dans leur boutique de mode Le coin des miss, elles sont comme tous les commerçants de Suisse de la catégorie «non essentielle»: à nouveau libres d’accueillir leur clientèle après six semaines de mise sous cloche. «On est positives, assure Carla Crausaz. Il faut bien, car ce n’est pas le moment d’ajouter à la morosité ambiante. Maintenant, on attend que les magasins puissent rester ouverts. Il faut que tout ça s’arrête!»

Sourire et serrer les dents