Démission de Maudet – «Maintenant, je me sens libre» Ce jeudi, Pierre Maudet a annoncé à la fois sa démission et sa candidature à sa propre succession. Olivier Francey

Pierre Maudet, Conseiller d'Etat en charge du département de la sécurité et de l'économie. Photo Lucien FORTUNATI TDG

C’est dans ses nouveaux locaux du boulevard Saint-Georges que Pierre Maudet convoque la presse ce jeudi. Dépouillé de tout département, il n’a désormais plus sous ses ordres que sa collaboratrice personnelle. Le décorum est posé: c’est un homme seul qui s’exprime face aux journalistes et aux caméras. Il faudra attendre dix-sept minutes pour apprendre la double annonce de sa démission et d’une candidature à sa propre succession. Parce que le magistrat veut d’abord rappeler le contexte, critiquer la méthode du Conseil d’État et un rapport intermédiaire qui lui «apparaît comme un coup monté».