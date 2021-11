Les Lions relancés – Maintenant, le LHC peut passer à la deuxième partie du plan

Lausanne respire. Après une série de quatre défaites, les Lions ont retrouvé le goût de la victoire, samedi soir face à Berne (3-1). Cela, en renouant avec quelques fondamentaux au niveau structurel, au lendemain d’une inquiétante prestation face au même adversaire, faite d’un certain nombre d’incohérences.

À la Vaudoise aréna, on n’a pas vu un LHC étincelant, mais on a vu davantage de maîtrise, une équipe globalement bien organisée, disciplinée dans sa zone défensive, combative et qui n’a pas laissé beaucoup de grosses opportunités à l’opposition (24 arrêts pour l’excellent Luca Boltshauser, privé d’un blanchissage à la dernière seconde).