Les choix de la rédaction - Mais où donc sortir ce week-end?

A Lausanne et à Fribourg, les élèves des Hautes écoles de musique vont jouer leur version très personnelle de «Cosí fan tutte».

Opéra

Mozart Chaque année, la Haute École de Musique Vaud Valais Fribourg et la HEM Genève-Neuchâtel mettent leurs forces en commun pour monter une production d’opéra. Un moyen notamment de permettre aux étudiants de tisser des liens dans toute la région lémanique. L’atelier lyrique 2021 a posé son dévolu sur «Cosí fan tutte» de Mozart dans une mise en scène originale signée par Julien Chavaz, directeur du Nouvel Opéra de Fribourg. Ce projet offre aussi l’opportunité d’initier un partenariat avec l'Université de Montréal et d’accueillir ses musiciens au sein de l’Orchestre de l’HEMU, qui sera dirigé par le chef canadien Jean-François Rivest. MCH

Littérature

Rencontres La Fondation Michalski à Montricher propose ses troisièmes «Journées entre nature et littérature». Écrivains, artistes et scientifiques invitent à des balades tout public, des conférences (dès 10 ans), ou des performances et rencontres (dès 15 ans), cette fois sur le thème de l’animalité. L’auteur Eric Chevillard évoquera «Zoologiques» (Fata Morgana, 2020), où il a ciselé une suite de dialogues d’animaux dans un zoo, à l'effet loupe et miroir. La psychologue et philosophe Vinciane Despret emmènera dans sa performance vers 2050, avec des scientifiques décodant des œuvres littéraires produites par des animaux. Et parmi les conférences, on volera avec les chevaux.

Classique

Concert Le chœur Voix de Lausanne redonne vie au «Blue Stabat Mater» de Jérôme Berney, à l’occasion de l’édition de la partition par la BCU. Une rencontre avec le compositeur est proposée à l’issue du concert. MCH

Baroque La cantatrice Marijana Mijanovic anime un atelier autour de la musique instrumentale et vocale du baroque français. Ce travail intense mêlant aussi dramaturgie et chorégraphie se conclut par deux concerts au temple de Prangins, ainsi qu’un spectacle en plein air dans la cour du château de Prangins. MCH

Cordes L’ensemble Fratres de Lausanne lance sa 2e saison de concerts avec un programme autour des trios à cordes de Beethoven et Mozart. Sur instruments d’époque, bien entendu! MCH

Famille

Lumières Jusqu’au 19 septembre, une « Féerie Lumineuse » s’installe sur dix hectares des jardins du Château de Vullierens et invite les visiteurs à déambuler dans ses divers recoins, de la forêt des fées à l’installation de l’artiste Nicole Dufour, une aiguille de 10 mètres à l’entrée des portes des Iris. En marge de ces splendides fééries, le virtuose de l’art de l’animation de sable Cédric Cassimo présentera son spectacle conçu pour la Philharmonie de Partis en 2019, « Nous l’avons imaginé comme un rêve éveillé », glisse Victoria Giorgini. ALC

Lecture Tous les deux ans, la vieille ville de Cossonay et ses habitants accueillent Les jardins du conte. À découvrir dans les espaces privés ouverts samedi, divers spectacles pour enfants (dès 13 h 30), dont une scène dédiée aux conteuses de la région, et deux propositions pour ados et adultes (dès 20 h). CRI

Gregaldur.

Ciné concert Le P’tit City Club lance sa saison avec «Gabuzomeu», ciné-concert fomenté par un farfelu de première, le sieur Gregaldur. Sur scène, le musicien français, descendant improbable mais réclamé des Shadock, pagaie dans un océan d’instruments et d’objets qui tonitruent une poésie loufoque. À l’écran crépite les courts métrages animés du Franco-polonais Piotr Kamler, «Une mission éphémère» à «L’araignéléphant». Du punk très classe! CLE

Théâtre

Grou!

«Grou!», c’est la rencontre entre un enfant et un homme de Cro-Magnon sorti… du four. Truffé d’effets spéciaux et de rebondissements, le spectacle qui inaugure la nouvelle saison du Petit Théâtre a remporté tous les suffrages lors du Festival d’Avignon 2019. Et transforme une cuisine en machine à remonter le temps. GCO

Digital Après «Be Arielle F» et son voyage à travers le corps virtuel d’une femme, Simon Senn poursuit ses explorations des réalités digitales contemporaines dans «dsimon». Avec Tammara Leites, l’artiste formé à La Manufacture questionne cette fois-ci les limites d’une intelligence artificielle entraînée à devenir écrivaine et dotée de la personnalité… du comédien. Une rencontre étonnante, une expérience qui dérape. GCO

Interactif «Sauvages!» est une promenade théâtrale, comique et poétique, qui entraîne les spectateurs, munis de casques, hors du théâtre, sur les chemins de campagne à la rencontre de plantes et d’histoires drôles, fantastiques, absurdes qui convoquent les dieux grecs. GCO

