Carte blanche - Mais où est passé le «monde d’après»?

Pour qui vivait depuis longtemps à l’ombre de sa folie, l’arrivée de la pandémie a été une période formidable. On se sentait moins différent. Les angoisses existentielles se déconfinaient. On pouvait communier avec le sort de tous ceux qui perdaient leur travail, leurs lendemains qui chantent, leur sentiment d’utilité et d’appartenance. On tremblait avec tous ceux qu’on enfermait pour «leur bien», ceux qui n’étaient pas assez essentiels, ceux qu’on assignait à la quarantaine, ceux qu’on jetait à la précarité.

Le temps se démultipliait. La ville respirait. La tyrannie du bonheur et de la pensée positive relâchait son étreinte. La parole se libérait. Chacun portait ses inquiétudes en bandoulière. Quand on croisait quelqu’un qui nous disait «Oh là là, c’est dur, l’avenir me terrorise, je déprime, je vois la mort dans ma tasse de café», ou «Je me sens seul et anxieux», on pouvait apporter son expertise en la matière: «Ouiii, on va tous mourir… L’argent c’est une triste merde, surtout quand y en a plus. Nan, tu peux pas te suicider avec le Zoloft… Ouais, faut faire le deuil des Seychelles, c’est dur, j’imagine… Essaie un peu les mandalas…»

«On s’ébaubissait des débats sur le «monde d’après». Un «après» plus humain, plus climatique, plus inclusif, plus juste, plus blablabla… Les psys déferlaient sur les ondes comme des cancrelats dans un buffet garni.»

On se réjouissait qu’on parle autant de la «santé mentale» – quoique cela veuille dire précisément – et de sa courbe qui dégringolait chez les aînés, les jeunes, les télétravailleurs, les restaurateurs, les travailleurs de la culture, les parents, les soignants… On s’ébaubissait des débats sur le «monde d’après». Un «après» plus humain, plus climatique, plus inclusif, plus juste, plus blablabla… Les psys déferlaient sur les ondes comme des cancrelats dans un buffet garni. On se remettait à rêver. On imaginait qu’on dépêche l’armée en renfort des psys pour l’aménagement de psychodromes barbapapesques un peu partout, avec écrit en grand: «ON VA NIQUER LA SOUFFRANCE HUMAINE».

Et puis l’été a déboulé. La vie a repris. Un peu comme avant, même si on a dû attendre septembre pour Roland-Garros. On s’est vite reconfinés dans ses petites habitudes. Et les masques, les tests, Noël au pays, les doses de vaccins, les inondations se sont succédé. Tout s’emballait, s’embrouillait, s’embourbait. Les mots perdaient leur sens. Le temps bégayait. Le monde prenait une consistance clinique. Comme après une injection de neuroleptique, il s’enfonçait dans une léthargie baveuse. La vie s’est mise à ressembler à un couloir d’un hôpital psychiatrique. On déambule sans but. On traînasse ses misères en tentant d’en badigeonner les autres pour s’en débarrasser. Mais personne n’en veut. On scrolle. On s’isole. On s’invective. On dérive. On attend que la pandémie passe. On attend que la civilisation s’éteigne. Ou on attend simplement son plateau-repas.

«La haine, c’est de la peur retournée comme une vieille chaussette.»

Et puis, quand rien ne se passe, il faut faire en sorte que quelque chose se passe. Alors certains gesticulent et hululent. D’autres coagulent leurs ressentiments: liberté, dictature sanitaire, collabo… On cherche un ennemi pour dégainer sa haine. Car la haine, c’est de la peur retournée comme une vieille chaussette. Au loin, résonne à la TV la logorrhée de crise qui n’en finit plus de compter des cas, des morts, des vagues, des lits qui vont manquer, d’annoncer des embellies, de rétropédaler… comme si des adolescents en décompensation étaient aux manettes…

Mais on n’entend plus. On est sonné. On a cessé d’applaudir nos soignants. On a cessé d’interroger notre condition de vivants. On a reconfiné le monde d’«après» dans les limbes de nos angoisses profondes.

