Anecdote vineuse – Mais pourquoi donc les bouteilles font 75 cl? Il y a une raison pour laquelle les bouteilles de vin ne font pas 1 litre.

Notre base 10 en prend un coup lorsqu’on lève le coude. Mais pourquoi donc la bouteille de vin est-elle de 75 cl et pas de 1 litre? C’est à cause du gallon!

«50 gallons, 225 litres, 300 bouteilles et des cartons de six…»

Grands consommateurs de crus français, les Britanniques en étaient les principaux importateurs. Mais, en plus de rouler à gauche, ils ne mesurent pas comme sur le continent. Pour faciliter les échanges, décision est prise d’envoyer le vin par barriques de 50 gallons, soit 225 litres. Puis de répartir équitablement le divin breuvage, soit dans 300 bouteilles de 75 cl. La commercialisation se ferait par cartons de six pour les mêmes raisons: 1 gallon égale six bouteilles.

Y en a point comme nous

Et la vaudoise de 70 cl alors? C’est parce qu’il n’y en a point comme nous! Ce flacon – ou plutôt son double, soit le pot vaudois de 1,4 l – a été imaginé en 1822 afin que nos crus soient reconnaissables au premier coup d’œil. Et les vignerons le défendent encore bec et ongles. La mesure fédérale suit, elle, les standards européens et préconise 75 cl pour une bouteille.

