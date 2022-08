Besoin de changer de vie – Mais pourquoi les profs sont épuisés avant la rentrée? Les enseignantes et enseignants se disent à bout. Certains démissionnent ou l’envisagent pour bientôt. Comment en est-on arrivé là? Sébastien Jubin

Toujours plus sollicités, les enseignantes et enseignants commencent à tirer la langue. GETTY IMAGES

À l’aube de la rentrée scolaire, dans les cantons de Neuchâtel, du Jura, du Valais et de Berne, les défis se multiplient pour les enseignants. Ces derniers commencent, selon les faîtières suisses, à tirer la langue. Les syndicats pointent du doigt l’insuffisance des ressources financières et humaines. Si l’on parle aux principaux intéressés, ils acceptent de parler, mais toujours sous couvert d’anonymat, souvent terrorisés par leur département et les éventuelles sanctions.