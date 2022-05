Les raisons d’un congé – Mais que s’est-il passé le jour de l’Ascension? Ce jeudi est plus souvent associé à un grand week-end qu’à une fête religieuse dont la signification tombe dans l’oubli. Rappel utile. Jocelyn Rochat

L’Ascension du Christ selon Giotto (1267-1337), à la chapelle Scrovegni, à Padoue. De Agostini via Getty Images

À qui devons-nous ce jeudi de congé, et pourquoi? Si les origines des grandes fêtes religieuses chrétiennes comme Noël et Pâques sont généralement bien connues, le jeudi de l’Ascension, et encore plus le lundi de Pentecôte, méritent une piqûre de rappel. La voici.