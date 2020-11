Le LHC de retour au jeu – Mais quel est donc le véritable Brian Gibbons? Surtout responsable défensivement en début de saison, génial offensivement face à Fribourg avant la coupure, l’attaquant américain du LHC intrigue. Jérôme Reynard

Brian Gibbons dans ses œuvres. LAUSANNE HOCKEY CLUB

Enfin! Plus de trois semaines après son dernier match de championnat, remporté avec la manière face à FR Gottéron (6-1), le Lausanne HC retrouve la National League et les mêmes Dragons, mardi soir à la Vaudoise aréna. Une trêve et une quarantaine (adaptée) plus tard, les Lions auront-ils toujours autant de mordant? C’est la question. Les joueurs assurent que le «gros travail» effectué à domicile et que les entraînements par groupes organisés quotidiennement sur la glace leur ont permis de se maintenir en forme. Qu’ils ne craignent pas un quelconque manque de rythme et que cette pause leur a même été bénéfique en matière de régénération. Il n’empêche que rien ne remplace l’intensité de la compétition et qu’il faudra attendre ce mardi à 19 h 45 pour pouvoir vérifier leurs dires.

Au rayon confirmation, on est aussi impatients de revoir à l’œuvre Brian Gibbons. Si l’attaquant américain s’était avant tout illustré pour son sens des responsabilités et du sacrifice en début de saison, il est monté en puissance offensivement avant la coupure. Jusqu’à cette prestation magnifique, marquée par trois passes décisives géniales, face à Fribourg. La donne devrait cependant être un peu différente, cette fois. Car Charles Hudon sera a priori remplacé par Cory Conacher dans ce trio magique également composé de Denis Malgin (lire ici). Toujours est-il qu’on demande à revoir l’homme aux 214 apparitions en NHL, ne serait-ce que pour obtenir davantage d’éléments de réponse à la question: «Quel est donc le véritable Brian Gibbons?»

Rapport de force inversé

«En Amérique du Nord, j’avais un rôle défensif. Alors je me sens à l’aise dans ce registre, commente le principal intéressé. Mais dans le même temps, quand vous avez la chance de jouer en power play ou sur une des deux premières lignes, c’est motivant aussi. En fin de compte, je pense être un attaquant complet, qui essaie de faire au mieux ce que lui demandent ses coaches.» Confirmation de Craig MacTavish. «C’est un joueur expérimenté et très intelligent. Il peut jouer partout, dans n’importe quelle situation, dans un trio défensif comme avec les meilleurs, à l’aile comme au centre, il sera toujours utile. Beaucoup de casquettes lui vont et c’est cette versatilité qui le rend précieux.»

«Je savais à quoi m’attendre en traversant l’Atlantique.» Brian Gibbons, attaquant du LHC

Versatile, certes. Reste que le rapport de force s’est inversé depuis que Brian Gibbons a rejoint l’Europe, où l’on attend davantage les attaquants étrangers dans un rôle de fer de lance offensif que dans un registre défensif. Pas trop compliquée, la transition? «Pas vraiment, répond l’ancien joueur de Carolina, Anaheim, New Jersey, Columbus et Pittsburgh (32 ans). Je savais à quoi m’attendre en traversant l’Atlantique. Après, oui, j’ai eu besoin d’un temps d’adaptation. Mais plus pour apprendre à connaître mes coéquipiers et ce qu’ils aiment faire sur la glace. Pour le reste, j’ai vécu pas mal d’échanges ou de changements d’équipes durant ma carrière. Je sais ce que c’est. Et ce background m’aide à bien négocier ce nouveau chapitre.»

Le message de Nico Hischier

Même dans l’environnement d’une culture et d’un hockey différents? «Bien sûr, avance Brian Gibbons. Et puis, j’avais entendu de bonnes choses sur la Suisse avant de venir ici. Nico Hischier, que j’ai côtoyé lors de sa première saison à New Jersey, m’en avait dit beaucoup de bien. Il faut dire qu’il est tellement fier de son pays… Quand j’ai signé ici, il m’a écrit un message pour me dire que j’allais adorer cette expérience. C’est le cas pour le moment. Avec ma femme et mes enfants, nous sommes heureux.»

«Disons que j’ai un bon problème, des options.» Craig MacTavish, entraîneur du LHC, au sujet de sa légion étrangère

Mine de rien, Brian Gibbons (7 points en 10 matches) résiste à la concurrence au sein de la légion étrangère lausannoise. Depuis l’arrivée de Charles Hudon en qualité de cinquième mercenaire, il est le seul attaquant importé à ne pas avoir quitté l’alignement des Lions. Et ce n’est pas sa prestation d’avant la trêve qui poussera son coach à se passer de lui dans l’immédiat. «Disons que j’ai un bon problème, des options», se réjouit Craig MacTavish. «Cette concurrence est saine, confirme l’ailier américain. Les coaches sont honnêtes avec nous. Ils sont toujours disposés à dialoguer. Ils nous tiennent au courant de leurs décisions. C’est important. Et puis, au sein de la légion, on est tous des potes. On est donc plus à se soutenir et à se souhaiter du bien qu’autre chose.»