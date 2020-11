Vol d’animaux à Lausanne – Mais qui a dérobé les poules de Sauvabelin? Une famille entière de gallinacés rares, neuf en tout, a été dérobée dans leur poulailler des hauts de la ville. Plainte a été déposée. Laurent Antonoff

La poule suisse est une espèce rare de gallinacé. Yvain Genevay

C’est un vol d’animaux comme on en voit rarement à Lausanne. «La dernière fois qu’on nous a dérobé une bête, c’était un agneau. Mais cela remonte à cinq ans», explique Natacha Litzistorf. Cette fois, la municipale de l’environnement se perd en conjecture, car le larcin qui s’est produit à Sauvabelin a nécessité conviction et organisation. Ce sont en effet neuf poules qui ont été volées en une seule fois, des gallinacés de la race «poule suisse», une espèce rare et menacée de disparition. «Nous déplorons cet acte gratuit et malveillant privant les visiteurs de leurs animaux préférés», communique la Ville. Plainte a été déposée.