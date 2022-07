L’Eurovision au Montreux Jazz – Mais qui se cache derrière Måneskin? Victoire surprise de l’Eurovision 2021, le groupe romain joue une musique moins stéréotypée que son look. Nouvelle vague rock? Les États-Unis en redemandent. Montreux aussi. Francois Barras

Måneskin, cuir, clous et flanelle! De g. à dr.: Damiano David (chant),Thomas Raggi (gtr), Ethan Torchio (batterie) et Victoria De Angelis (basse)

Has been, l’Eurovision? Quelle idée! Sex, drugs, rock’n’roll: l’an passé, on y a retrouvé le nec plus ultra de la «coolitude», à supposer que la sacro-sainte trinité du rock ne soit pas elle-même depuis longtemps frappée de ringardise, ce qui n’est pas exclu. Mais bref: en 2021, Måneskin a donné un coup de frais à l’institution jusqu’alors enlisée entre sa mièvrerie consubstantielle et celle, pas moins embarrassante, des bobos cyniques surjouant le kitsch pour mieux amadouer les jurys.

Le 22 mai à Rotterdam, déjouant les calculs marketing et les stratégies de mode, un obscur groupe italien a raflé la mise avec une goûteuse bolognaise de rock à papa - une poignée de hard moulé serré façon New York Dolls, une rincée de glam à la T. Rex, un poil de grunge pas trop méchant, une pincée de résilles goth - avec en prime la bonne vieille polémique sans laquelle il n’est pas d’Eurovision possible. En fait, Måneskin est si tendance que même le Montreux Jazz lui offre son Auditorium, mardi 12 juillet. C’est dire.

Du Coca, pas de coco

Le génotype seul de cet attelage avait de quoi troubler, groupe de rock venu d’un pays qui n’en a jamais vraiment exporté hormis Litfiba, Gianna Nannini et… Zucchero? Son nom, également, Måneskin pour «clair de lune» en danois, langue natale de la bassiste Victoria de Angelis. Le pataquès de sa victoire, surtout, après qu’un angle de caméra a saisi le visage du chanteur Damiano David collé contre la table où le groupe attendait les résultats, laissant croire à un louche reniflage alors que le Romain ramassait un verre à ses pieds: suite au scandale, on analysa les débris du glass effectivement cassé et le sang du chanteur effectivement à jeun. «Nous sommes contre les drogues», a d’ailleurs déclaré Måneskin . Ouf.

Non, le plus bluffant dans cette histoire reste le succès international obtenu par le quartette après l’Eurovision, là où l’immense majorité de ses prédécesseurs surnagea au mieux dans les pages cocktail des tabloïds pour salons de coiffure. Måneskin était déjà au bénéfice de deux albums bien vendus dans son Italie natale, là où les quatre amis de lycée fondèrent leur groupe en 2016. Il n’est pas certain que leurs idoles (Bowie, Stones, Nirvana) eussent cédé comme eux à l’attrait contemporain pour les tremplins et autres téléréalités; toujours est-il que le groupe, de Festival de Sanremo en version italienne de «X Factor», a consolidé une certaine notoriété avant de tenter l’Eurovision.

Mais rien n’avait été comparable au décollage vertical vécu depuis que l’Amérique s’est entichée du quartette sans complexe. Longtemps préservé de l’electropop européenne, le pays d’Iggy Pop a saisi avec une certaine ironie un peu de cette fraîcheur rock, certes stéréotypée mais pas moins sincère, venue… d’Italie!

Late Night Shows très branchés, cérémonies musicales, première partie des Rolling Stones à Las Vegas: la nation d’Elvis retrouve un peu d’excitation dans les déhanchements du guitariste Thomas Raggi, la moue sévère de Victoria de Angelis et le nombril fort bien ourlé de Damiano David. Les réseaux sociaux s’en entichent, les plus jeunes craquent, Spotify explose un milliard d’écoutes pour «Beggin’»! L’Eurovision mène à tout à condition d’en sortir? C’est peut-être la gageure que Måneskin est en train de réussir. À tester avec curiosité sur la scène de Montreux.

