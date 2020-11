Immobilier à Montreux – Maison insolite classée cherche vainement acheteur particulier En vente depuis plusieurs années, la célèbre Villa Karma, édifice d’importance nationale, n’a toujours pas trouvé preneur. Chronique d’une bâtisse très spéciale. Claude Beda

La Villa Karma est érigée sur une parcelle de 10’000 m² face au lac. Le site compte, entre autres, un port et un héliport privés. DR

«Cela fait au moins cinq ans que nous n’avons pas reçu une offre sérieuse pour ce bien», se désole Charles Howard Morgen, courtier chez Barnes. Mise en vente depuis une petite décennie, actuellement au prix de 49 millions de francs, la célèbre Villa Karma à Clarens (Montreux), classée en note 1, n’a pas vu l’ombre d’un acheteur. Et cela alors qu’un renouveau s’esquisse sur le marché immobilier lémanique de luxe depuis près de trois ans: «En 2017, nous avons vendu pour plus de 30 millions de francs la Villa Lemana Rustica située à proximité, près du château des Crêtes, rappelle Charles Howard Morgen. Et, actuellement, nous sommes en train de vendre une villa au bord du lac à Corseaux pour plus de 10 millions. Les acheteurs sont anglais et souhaitent fuir le Brexit. Avec les restrictions sanitaires, nous avons dû être inventifs, considérant que les acheteurs ne pouvaient pas se déplacer pour voir la maison.»