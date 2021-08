La victoire d’un crack – Maître Charlie Dalin dompte le Léman Invité d’honneur de la Syz Translémanique en solitaire, le Français s’est imposé en grand marin. Grégoire Surdez

Réactif. En mer comme sur le lac Léman, la vitesse est l’une des clés de la réussite. Dalin en a fait la démonstration samedi sur son Luthi «Katana». Jean-Guy Python Conditions de rêve pour les 107 participants de la Syz Translémanique en solitaire. J.-G. Python Tout n’a pas été simple pour Charlie Dalin qui a dû s’employer pour gérer en solitaire un bateau complexe. Jean-Guy Python 1 / 12

Charlie Dalin est un crack. Un master chef partageur qui livre la recette savoureuse du succès. De l’expérience, de la modestie, du travail, un zest de contemplation («il ne faut jamais oublier de savourer») et un maximum de plaisir. Le résultat, après un peu plus de dix heures de voyage initiatique sur le Léman, a la saveur d’une victoire éclatante.

«Pour une première expérience sur le Léman, on peut dire que j’ai été gâté, dit le 2e du dernier Vendée Globe. Du soleil, du vent, et un bateau exceptionnel. Ce Luthi de Philippe de Weck, Katana, est une véritable machine de guerre parfaitement préparée par son équipe. Je le remercie de m’avoir fait confiance et de me l’avoir prêté. A priori, je le lui rends en bon état malgré une grosse frayeur que je me suis faite au retour dans l’entrée du petit lac.»