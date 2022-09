Mort de Jean-Luc Godard – Maître de la Nouvelle Vague et légende du septième art Le réalisateur est décédé mardi. Il a marqué l’histoire du cinéma et laisse derrière lui une filmographie singulière, provocatrice, aussi admirée que décriée. Anthony Palou, Le Figaro

Ces dix dernières années, Jean-Luc Godard ne quittait guère son refuge suisse de Rolle. Il avait même annoncé qu'il prenait sa retraite avant de se raviser. Marcello Mencarini. All rights reserved 2022 / Bridgeman Images

Parce qu’il a été embaumé de son vivant par les augures et autres nécromants de la culture, des livres, des thèses, des articles à la pelle recouvrent depuis belle lurette son tombeau. À cette vénération, rien de choquant : Jean-Luc Godard est, qu’on le veuille ou non, un des plus grands artistes du XXe siècle.