Exposition à Genève – Maître du noir et blanc, Christophe Chabouté fait coup double La galerie Breitenmoser dévoile une brassée de dessins aux ambiances fascinantes, en parallèle à la parution du nouvel album BD de l’auteur. Philippe Muri

«Atelier 2», encre de Chine sur papier réalisée par Christophe Chabouté en 2021. CHABOUTÉ

Sa maîtrise du noir et blanc, de même que son goût pour l’épure et le silence, le situent dans le sillage d’Hugo Pratt et de Didier Comès. Comme ses maîtres disparus, Christophe Chabouté aime les images où l’émotion naît d’une savante balance entre les masses sombres et la part immaculée d’un dessin.