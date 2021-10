Éditorial - le journalisme d’investigation - Maître Maitre, Pandore et Nobel

D’abord, commençons par dire du bien. Vincent Maitre, fils cadet de feu l’illustre Jean-Philippe Maitre, est un conseiller national qui a du charisme, tisse des ponts, adepte du compromis. Dans «Le Matin Dimanche», il faisait récemment partie des 15 élus romands qui comptent à Berne. Voilà, c’est fait. Maintenant, ces derniers temps, le Genevois est de ceux qui semblent peu croire aux vertus du quatrième pouvoir.

Il y a quelques semaines, il fut l’un des parlementaires engagés dans la révision du Code de procédure civile. Qui vise à faciliter encore les mesures provisionnelles: outil juridique qui permet d’interdire en urgence la sortie d’une enquête ou de la retirer si elle a déjà été publiée; sans obligation d’avoir entendu au préalable le journaliste. Il est, pour l’avoir testé, déjà extrêmement lourd et cher de faire lever ces mesures. Et cela retarde évidemment la manifestation d’une information d’intérêt public.

Sur ce sujet, l’avocat n’est pas d'«extrême centre» comme il aime à se définir. Sur les «Pandora Papers» non plus, d’ailleurs. Il fait partie d’un petit groupe qu’on pourrait surnommer la «Geneva Lawyers Connection». Un exemple de lobby minuscule qui a réussi à ce que des professionnels suisses pourtant actifs dans l’art de l’«optimisation» fiscale – doux euphémisme – échappent à la loi sur le blanchiment. Dans le sillage des «Panama Papers», les banques ont visiblement fait le job. Certains intermédiaires financiers (fiduciaires et avocats) qui misent sur l’autorégulation – on n’est jamais aussi mal contrôlé que par soi-même – un peu moins.