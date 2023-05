«Make America great again». Le slogan de campagne de l’ex-président des États-Unis Donald Trump est devenu le symbole d’une idéologie politique: le trumpisme. Ce courant de pensée – une forme nouvelle du conservatisme de la droite dure – surfe sur le complotisme et le populisme des années 30, le climatoscepticisme (plus récent) et les fake news.

Née aux États-Unis en 2017, la doctrine se diffuse depuis dans le monde entier. En Suisse, son esprit s’exprime en toute décontraction dans un tous-ménages distribué cette semaine. Le document s’insurge contre la loi climat qui veut réduire notre consommation de pétrole et de gaz et sera soumise au vote le 18 juin prochain.

Cinquième colonne

Le manifeste politique aligne les arguments outranciers, à tendance xénophobe. Les auteurs affirment que si cette proposition législative est acceptée, seuls les riches pourront conduire une voiture. Le projet serait le fruit d’un vaste complot intérieur organisé par des «milliardaires américains» qui corrompent assurances, caisses de pension, «politiciens opportunistes» et autres «soi-disant scientifiques». «Voulez-vous imiter les Allemands dans toutes leurs absurdités», demandent-ils.

Le brûlot reconnaît le réchauffement climatique, mais nie la menace qu’il représente. L’augmentation progressive des températures, au contraire, favorise la croissance des plantes et la production de nourriture. Toutes les études alarmistes ne sont que falsification, escamotage et raté. Les médias ne donnent pas la parole aux scientifiques «sérieux» et «renommés» qui savent que la production de CO 2 est difficilement quantifiable.

Un million

Le ou les pamphlétaires qui se cachent derrière un Comité pour le sauvetage de la place industrielle helvétique basé à Stäfa (ZH) ne signent pas. Selon «Le Temps» et le «Tages-Anzeiger», Kurt Zollinger en est l’animateur. Ce proche de l’UDC ne nie pas son implication, mais ne détaille pas le financement d’une opération tous-ménages estimée à 1 million de francs et la nature des liens de cette initiative avec le parti agrarien qui dit ne pas y être directement affilié.

L’usage de fake news, d’arguments populistes, complotistes et climatosceptiques n’est pas interdit. Cette stratégie peut être gagnante à court terme. Et sur le long terme? À force de jouer avec le feu, un pays se brûle. Aux États-Unis, les trumpistes ne reconnaissent pas la légitimité de la dernière élection présidentielle, contestent les institutions républicaines et invectivent au lieu de parlementer. Une philosophie qui a provoqué l’invasion du Capitole en 2021. Make Swiss great again? Really?

