Hockey sur glace – Mal parti, le LHC ramène deux gros points des Grisons Très vite mené 2-0 à Davos samedi, le LHC a fait preuve de caractère et a su réagir à temps. Riat et Kovacs ont été décisifs lors des tirs au but (3-4 tab). Cyrill Pasche Davos

Mené au score, le LHC a su relever la tête grâce notamment à Robin Kovacs. keystone-sda.ch

Le Lausanne HC, qui avait déçu ses partisans la veille en s’inclinant à domicile contre le HC Bienne (2-3), s’est très vite retrouvé mené 2-0 à Davos samedi. Les Lions ont su se ressaisir à temps grâce à des buts de Sekac (23e, 2-1) et Kovacs (39e, 2-2). La décision est finalement tombée lors de la séance des tirs au but: Riat et Kovacs ont donné la victoire au LHC (3-4 tab), qui a empoché ses deux premiers points de l’exercice.

Le LHC a été «dans le dur» pendant six minutes. Les premières du match, celles qui ont permis aux Grisons de prendre très rapidement une avance de deux buts. A la baguette, à chaque fois le virevoltant ailier suédois Leon Bristedt: Dennis Rasmussen (1re, 1-0) et Matej Stransky (6e, 2-0) ont surpris des Lions dépassés lors des premières présences sur la glace davosienne.

Kovacs et Sekac en évidence

Pour remonter la pente, les Lions ont commencé par retrousser leurs manches et à durcir le jeu (Marti, Jelovac). Robin Kovacs s’est ensuite chargé de la finition. Un premier tir à distance du Suédois a été dévié par Jiri Sekac (23e, 2-1). Le Tchèque était de retour dans l’alignement après avoir manqué le premier match de championnat pour cause de maladie, selon la version officielle. Kovacs a ensuite inscrit son premier but sous le maillot des Lions d’un tir parfait du poignet au-dessus de l’épaule du gardien Sandro Aeschlimann (39e, 2-2).

Bonne nouvelle pour le LHC: l’attaquant suédois a été très en vue dans les Grisons. Un déclic offensif?

S’ils ont petit à petit pris le dessus sur le HC Davos, les Lions se sont laissés surprendre en troisième période par un tir de la ligne bleue du défenseur suédois Klas Dahlbäck (47e, 3-2). Damien Riat, sur un gros travail de Sekac derrière la cage, a toutefois pu égaliser dans la foulée (52e, 3-3). Lors de la séance des tirs au but, Lausanne a eu le dernier mot grâce à deux tentatives victorieuses signées Riat et Kovacs. Mardi, le LHC se déplace à Kloten pour affronter le néo-promu.

Davos - Lausanne 3-4 tab (2-0 0-2 1-1) Afficher plus Eisstadion Davos. 3701 spectateurs.

Arbitres: MM. Stricker, Hürlimann, Obwegeser, Kehrli.

Buts: 1re (0’’42) Rasmussen (Fora, Bristedt) 1-0, 6e Stransky (D. Egli, Bristedt) 2-0, 23e Sekac (Kovacs) 2-1, 39e Kovacs (Sekac) 2-2, 47e Dahlbäck (Prassl) 3-2, 52e Riat (Sekac) 3-3.

Tirs au but: Ambühl -, Audette -, Rasmussen -, Riat 0-1, Bristedt 1-1, Kovacs 1-2, Stransky -, Sekac -, Nordström -.

Davos: Aeschlimann; Nygren, Jung; Fora, Dahlbäck; D. Egli, Paschoud; Minder; Ambühl, Corvi, Nordström; Stransky, Rasmussen, Bristedt; M. Wieser, Prassl, Nussbaumer; Schmutz, C. Egli, Knak; Canova. Entraîneur: Wohlwend.

Lausanne: Punnenovs; Gernat, Marti; Genazzi, Glauser; Frick, Jelovac; Sidler; Raffl, Jäger, Salomäki; Kenins, Audette, Riat; Kovacs, Fuchs, Sekac; Hügli, Almond, Pedretti; Douay.

Pénalités: 2 x 2’ contre Davos; 4 x 2’ contre Lausanne.

Notes: Davos sans Barandun, Frehner, Senn ni Wellinger (blessés). Lausanne sans Bozon, Heldner (blessés), Krakauskas ni Holdener (surnuméraires). Tir sur le poteau: Frick (14e). Temps mort demandé par Davos (15e). Raffl sort sur blessure (35e) et ne réapparaît plus.

