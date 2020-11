Homicide par négligence – Mal sécurisé, l’apprenti de 17 ans l’a payé de sa vie Après un accident survenu en septembre 2016 aux Russilles, un patron broyard de 78 ans est jugé pour homicide par négligence. Sébastien Galliker

Accusé d’homicide par négligence par le Tribunal du Nord vaudois et de la Broye, un entrepreneur de 78 ans a confié sa peine suite au décès de son apprenti, mais n’a reconnu aucune faute. SEBASTIEN ANEX

«Il a violé de nombreuses règles de sécurité. Il a joué avec la vie de ses ouvriers et n’a pas tenu compte de leurs signaux d’alerte et protestations. Cela a coûté la vie d’un jeune homme plein d’avenir et brisé une famille. Ajoutez-y une attitude lamentable durant toute la procédure et pour le Ministère public, les faits reprochés au prévenu doivent être retenus dans leur intégralité.» Premier procureur du Ministère public du Nord vaudois, Christian Maire n’a pas été tendre avec un entrepreneur broyard de 78 ans, jugé lundi à Yverdon pour homicide par négligence. Il a demandé une peine 18 mois de privation de liberté avec sursis de 4 ans, 90 jours-amende à100 francs, une amende de 5000 francs et les frais de la procédure. L’accusé est aussi prévenu de violation des règles de l’art de construire et d’avoir supprimé ou omis d’installer des appareils protecteurs.