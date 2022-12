Ski alpin – Malade, Beat Feuz renonce aux épreuves de Bormio Le skieur bernois ne prendra pas part à la descente et au super-G prévus mercredi et jeudi dans la station italienne. Le futur retraité souffre d’une grippe.

Beat Feuz lors de la descente de Val Gardena, le 17 décembre. AFP

Beat Feuz prendra sa retraite sans avoir dompté la Stelvio. Le Bernois de 35 ans doit déclarer forfait pour les épreuves de cette fin de semaine à Bormio. Malade, il souffre d’une grippe. Une descente et un super-G étaient prévus mercredi et jeudi dans la station italienne, où le champion olympique de la discipline reine a obtenu trois podiums (2018 et deux fois en 2019).

Absent du premier entraînement lundi pour se reposer en vue de la course de mercredi, Feuz doit finalement faire l’impasse sur la dernière étape de Coupe du monde de l’année. Celui qui a annoncé lundi ranger ses lattes à cause de ses problèmes de genoux et pour se concentrer sur sa famille ne rechaussera donc pas ses skis cette année.

«Kugelblitz» devrait donc effectuer son retour à la compétition à Wengen le week-end du 13-14 janvier, avant de boucler la boucle le week-end suivant à Kitzbühel. Deux pistes qu’il affectionne particulièrement, où il cherchera à décrocher le 60e podium de sa carrière en Coupe du monde.

pac

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.