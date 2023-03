Lausanne relance Thoune – Malade, le LS court toujours à la recherche du feu sacré Frappé par un virus cette semaine, surclassé par Thoune dimanche à la Tuilière (1-3), le Lausanne-Sport n’arrive pas à se dresser au-dessus de la mêlée. Florian Vaney

Le Thounois Nicola Sutter à la lutte avec le latéral lausannois Archie Brown. KEYSTONE

Un coup de tête sous la latte, le début d’un soupçon de pression dans le camp adverse, un public qui réagit au quart de tour. C’étaient les prémices de ce feu que le Lausanne-Sport recherche tant bien que mal sous ses crampons depuis le début de la saison. Quelques brèves minutes de partage et d’union pour ouvrir la seconde mi-temps du duel de dimanche face à Thoune. Ça pouvait ressembler au lancement d’un sprint final vers la promotion, ce moment béni dans une vie de footballeur et de supporters où les émotions positives s’enchaînent dans un parfait cercle vertueux. Mais non. Ce n’était qu’une parenthèse dans un match lors duquel le LS n’a pas eu grand-chose à proposer. Les Bernois ont vite repris le large (3-1 au final). Le sprint final débute au petit trot.